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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K Core5 220H 16Gb/ 1Tb Win11Home (21SG0000CD Win11Home) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K Core5 220H 16Gb/ 1Tb Win11Home (21SG0000CD Win11Home)

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K Core5 220H 16Gb/ 1Tb Win11Home (21SG0000CD Win11Home) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K Core5 220H 16Gb/ 1Tb Win11Home (21SG0000CD Win11Home) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K Core5 220H 16Gb/ 1Tb Win11Home (21SG0000CD Win11Home) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K Core5 220H 16Gb/ 1Tb Win11Home (21SG0000CD Win11Home) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K Core5 220H 16Gb/ 1Tb Win11Home (21SG0000CD Win11Home) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K Core5 220H 16Gb/ 1Tb Win11Home (21SG0000CD Win11Home) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K Core5 220H 16Gb/ 1Tb Win11Home (21SG0000CD Win11Home) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K Core5 220H 16Gb/ 1Tb Win11Home (21SG0000CD Win11Home) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K Core5 220H 16Gb/ 1Tb Win11Home (21SG0000CD Win11Home) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K Core5 220H 16Gb/ 1Tb Win11Home (21SG0000CD Win11Home) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Thinkbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K Core5 220H 16Gb/ 1Tb Win11Home (21SG0000CD Win11Home) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K Core5 220H 16Gb/ 1Tb Win11Home (21SG0000CD Win11Home) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K Core5 220H 16Gb/ 1Tb Win11Home (21SG0000CD Win11Home) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K Core5 220H 16Gb/ 1Tb Win11Home (21SG0000CD Win11Home) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K Core5 220H 16Gb/ 1Tb Win11Home (21SG0000CD Win11Home) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K Core5 220H 16Gb/ 1Tb Win11Home (21SG0000CD Win11Home) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K Core5 220H 16Gb/ 1Tb Win11Home (21SG0000CD Win11Home) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K Core5 220H 16Gb/ 1Tb Win11Home (21SG0000CD Win11Home) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K Core5 220H 16Gb/ 1Tb Win11Home (21SG0000CD Win11Home) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K Core5 220H 16Gb/ 1Tb Win11Home (21SG0000CD Win11Home) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735416
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
220H
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х29х8
Вес, кг.
4.7

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K Core5 220H 16Gb/ 1Tb Win11Home (21SG0000CD Win11Home)

Lenovo воплощает баланс мощности и стиля в этом ноутбуке с компактным 14-дюймовым экраном. Высокое разрешение 2880x1800 и IPS-матрица делают изображение ярким и детализированным — приятно работать и смотреть фильмы. Подсветка клавиатуры обеспечивает комфорт при наборе текста даже в темноте. Современная оперативная память DDR5 и процессор Intel Core i5 гарантируют быструю работу — для продуктивности, учёбы и творчества. Серый пластиковый корпус выглядит лаконично и отлично подходит для деловой атмосферы, а отсутствие предустановленной ОС даёт свободу установки вашей любимой системы. Настоящий выбор для тех, кто ценит продуманность и эффективность.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K Core5 220H 16Gb/ 1Tb Win11Home (21SG0000CD Win11Home)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
220H
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo воплощает баланс мощности и стиля в этом ноутбуке с компактным 14-дюймовым экраном. Высокое разрешение 2880x1800 и IPS-матрица делают изображение ярким и детализированным — приятно работать и смотреть фильмы. Подсветка клавиатуры обеспечивает комфорт при наборе текста даже в темноте. Современная оперативная память DDR5 и процессор Intel Core i5 гарантируют быструю работу — для продуктивности, учёбы и творчества. Серый пластиковый корпус выглядит лаконично и отлично подходит для деловой атмосферы, а отсутствие предустановленной ОС даёт свободу установки вашей любимой системы. Настоящий выбор для тех, кто ценит продуманность и эффективность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 2.8K Core5 220H 16Gb/ 1Tb Win11Home (21SG0000CD Win11Home) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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