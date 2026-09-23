Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14" IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14" IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE)
Lenovo выпускает ноутбуки, которые сочетают в себе стиль, производительность и удобство. Этот компактный и лёгкий ноутбук весит всего 1,36 кг — его легко взять с собой в поездку или на встречу. Экран с диагональю 14 дюймов и разрешением 1920x1200 на качественной IPS-матрице обеспечивает яркое и чёткое изображение, а благодаря частоте обновления 60 Гц картинка будет плавной даже при динамичной работе. Современная оперативная память типа DDR5 обеспечивает быструю многозадачность, позволяя не останавливаться на одном деле. Сердце устройства — мощный процессор Intel Core Ultra 7 с частотой 2 ГГц, который справится с серьёзными задачами и программами. Серый цвет корпуса придаёт ноутбуку строгий, универсальный вид. Подсветка клавиатуры делает работу удобной в любое время суток. Модель поставляется без операционной системы, что даёт возможность установить свой любимый вариант ПО.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 68 530 руб.17133 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 460 G11 16" IPS Core Ultra 5 125U 8Gb/512Gb S...
-
В наличииЦена 68 610 руб.17153 руб. в СплитНоутбук Acer Extensa 15 EX215-57-75TD Core i7 13620H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 68 700 руб.17175 руб. в СплитНоутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" FHD IPS 300nits i5-13420H/16Gb/5...
-
В наличииЦена 69 160 руб.17290 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD1Tb...
-
В наличииЦена 69 400 руб.17350 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 69 400 руб.17350 руб. в СплитНоутбук HP 250R G9 Core 5 120U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6" ...
-
В наличииЦена 69 820 руб.17455 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered ...
-
В наличииЦена 70 180 руб.17545 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4422 15.6" IPS FHD silver (Co...
-
В наличииЦена 71 140 руб.17785 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14" IPS (Snapdragon X X...
-
В наличииЦена 71 290 руб.17823 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4163 15.6" IPS FHD blue (Core...
-
В наличииЦена 71 690 руб.17923 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-71X1 Core i7 13620H 16Gb SSD1T...
-
В наличииЦена 72 090 руб.18023 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14" IPS Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD серый (21SJ001CUE)