Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD)
Этот ультрабук Lenovo создан для тех, кто ценит скорость и стиль в каждом деле. Компактный 14-дюймовый экран с потрясающим разрешением 2880x1800 обеспечит чёткую картинку при работе и отдыхе. Алюминиевый корпус делает ноутбук прочным и одновременно элегантным, серый цвет добавляет солидности в любой обстановке. 32 Гб оперативной памяти DDR5 и процессор Intel Core Ultra 7 позволяют запускать сразу несколько ресурсоёмких программ — никаких пауз и тормозов! Встроенная видеокарта подойдёт для бизнес-задач, учёбы и развлечений. SSD-накопитель гарантирует быструю загрузку системы и приложений на Windows 11 Home. Эргономичная клавиатура с подсветкой обеспечивает комфортную работу даже вечером, а два порта USB Type-C удобно использовать для подключения современных аксессуаров. Lenovo бережёт ваше время и нервы — всё нужное под рукой, без компромиссов.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD)