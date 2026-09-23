Top.Mail.Ru
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD) - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
156 660 руб. 
Начислим 2507 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735414
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD)
156 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
255H
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD)

Этот ультрабук Lenovo создан для тех, кто ценит скорость и стиль в каждом деле. Компактный 14-дюймовый экран с потрясающим разрешением 2880x1800 обеспечит чёткую картинку при работе и отдыхе. Алюминиевый корпус делает ноутбук прочным и одновременно элегантным, серый цвет добавляет солидности в любой обстановке. 32 Гб оперативной памяти DDR5 и процессор Intel Core Ultra 7 позволяют запускать сразу несколько ресурсоёмких программ — никаких пауз и тормозов! Встроенная видеокарта подойдёт для бизнес-задач, учёбы и развлечений. SSD-накопитель гарантирует быструю загрузку системы и приложений на Windows 11 Home. Эргономичная клавиатура с подсветкой обеспечивает комфортную работу даже вечером, а два порта USB Type-C удобно использовать для подключения современных аксессуаров. Lenovo бережёт ваше время и нервы — всё нужное под рукой, без компромиссов.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
255H
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ультрабук Lenovo создан для тех, кто ценит скорость и стиль в каждом деле. Компактный 14-дюймовый экран с потрясающим разрешением 2880x1800 обеспечит чёткую картинку при работе и отдыхе. Алюминиевый корпус делает ноутбук прочным и одновременно элегантным, серый цвет добавляет солидности в любой обстановке. 32 Гб оперативной памяти DDR5 и процессор Intel Core Ultra 7 позволяют запускать сразу несколько ресурсоёмких программ — никаких пауз и тормозов! Встроенная видеокарта подойдёт для бизнес-задач, учёбы и развлечений. SSD-накопитель гарантирует быструю загрузку системы и приложений на Windows 11 Home. Эргономичная клавиатура с подсветкой обеспечивает комфортную работу даже вечером, а два порта USB Type-C удобно использовать для подключения современных аксессуаров. Lenovo бережёт ваше время и нервы — всё нужное под рукой, без компромиссов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 2.8K IPS Ultra7-255H 32Gb/1Tb Win11Home (21SJ008ECD) - купить по цене 156660 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...