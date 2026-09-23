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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14" IPS Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серы (21SJ002AGP) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14" IPS Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серы (21SJ002AGP)

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серы (21SJ002AGP) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серы (21SJ002AGP) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серы (21SJ002AGP) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серы (21SJ002AGP) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серы (21SJ002AGP) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серы (21SJ002AGP) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серы (21SJ002AGP) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серы (21SJ002AGP) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серы (21SJ002AGP) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серы (21SJ002AGP) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Thinkbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серы (21SJ002AGP) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серы (21SJ002AGP) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серы (21SJ002AGP) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серы (21SJ002AGP) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серы (21SJ002AGP) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серы (21SJ002AGP) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серы (21SJ002AGP) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серы (21SJ002AGP) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14&quot; IPS Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серы (21SJ002AGP) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735413
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14" IPS Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серы (21SJ002AGP)

Компактный ноутбук Lenovo с диагональю 14 дюймов легко поместится в рюкзаке или сумке — он создан для динамичного ритма жизни. Современный процессор Intel Core Ultra 5 и 16 Гб оперативной памяти DDR5 делают устройство мощным помощником для рабочих задач и обучения. Сочетание встроенной видеокарты и SSD-накопителя обеспечивает плавную и быструю работу приложений. Клавиатура с подсветкой удобна для работы в любое время суток, а сканер отпечатка пальца добавляет уверенности в безопасности ваших данных. Экран с разрешением 1920x1200 передаёт яркое и четкое изображение. Серый цвет корпуса из пластика придаёт устройству стильный деловой вид. Модель поставляется без операционной системы — вы сами выбираете оптимальное решение под свои задачи.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14" IPS Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серы (21SJ002AGP)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный ноутбук Lenovo с диагональю 14 дюймов легко поместится в рюкзаке или сумке — он создан для динамичного ритма жизни. Современный процессор Intel Core Ultra 5 и 16 Гб оперативной памяти DDR5 делают устройство мощным помощником для рабочих задач и обучения. Сочетание встроенной видеокарты и SSD-накопителя обеспечивает плавную и быструю работу приложений. Клавиатура с подсветкой удобна для работы в любое время суток, а сканер отпечатка пальца добавляет уверенности в безопасности ваших данных. Экран с разрешением 1920x1200 передаёт яркое и четкое изображение. Серый цвет корпуса из пластика придаёт устройству стильный деловой вид. Модель поставляется без операционной системы — вы сами выбираете оптимальное решение под свои задачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14" IPS Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серы (21SJ002AGP) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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