Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14" IPS Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серы (21SJ002AGP)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14" IPS Core Ultra 5 225U 16Gb/512Gb SSD серы (21SJ002AGP)
Компактный ноутбук Lenovo с диагональю 14 дюймов легко поместится в рюкзаке или сумке — он создан для динамичного ритма жизни. Современный процессор Intel Core Ultra 5 и 16 Гб оперативной памяти DDR5 делают устройство мощным помощником для рабочих задач и обучения. Сочетание встроенной видеокарты и SSD-накопителя обеспечивает плавную и быструю работу приложений. Клавиатура с подсветкой удобна для работы в любое время суток, а сканер отпечатка пальца добавляет уверенности в безопасности ваших данных. Экран с разрешением 1920x1200 передаёт яркое и четкое изображение. Серый цвет корпуса из пластика придаёт устройству стильный деловой вид. Модель поставляется без операционной системы — вы сами выбираете оптимальное решение под свои задачи.
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