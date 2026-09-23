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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14" IPS Ryzen 5 7535HS 16GB/512GB SSD Win 11 Pro (21MV00CFAK) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14" IPS Ryzen 5 7535HS 16GB/512GB SSD Win 11 Pro (21MV00CFAK)

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16GB/512GB SSD Win 11 Pro (21MV00CFAK) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16GB/512GB SSD Win 11 Pro (21MV00CFAK) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16GB/512GB SSD Win 11 Pro (21MV00CFAK) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16GB/512GB SSD Win 11 Pro (21MV00CFAK) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16GB/512GB SSD Win 11 Pro (21MV00CFAK) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16GB/512GB SSD Win 11 Pro (21MV00CFAK) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16GB/512GB SSD Win 11 Pro (21MV00CFAK) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16GB/512GB SSD Win 11 Pro (21MV00CFAK) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16GB/512GB SSD Win 11 Pro (21MV00CFAK) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16GB/512GB SSD Win 11 Pro (21MV00CFAK) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16GB/512GB SSD Win 11 Pro (21MV00CFAK) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16GB/512GB SSD Win 11 Pro (21MV00CFAK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16GB/512GB SSD Win 11 Pro (21MV00CFAK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16GB/512GB SSD Win 11 Pro (21MV00CFAK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16GB/512GB SSD Win 11 Pro (21MV00CFAK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16GB/512GB SSD Win 11 Pro (21MV00CFAK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16GB/512GB SSD Win 11 Pro (21MV00CFAK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16GB/512GB SSD Win 11 Pro (21MV00CFAK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16GB/512GB SSD Win 11 Pro (21MV00CFAK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16GB/512GB SSD Win 11 Pro (21MV00CFAK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16GB/512GB SSD Win 11 Pro (21MV00CFAK) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16GB/512GB SSD Win 11 Pro (21MV00CFAK) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735410
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14" IPS Ryzen 5 7535HS 16GB/512GB SSD Win 11 Pro (21MV00CFAK)

Компактный 14-дюймовый ноутбук Lenovo — идеальный спутник для динамичной жизни. Корпус из алюминия не только придаёт устройству стильный серый вид, но и делает его надёжным. Яркий IPS-экран с разрешением 1920x1200 обеспечит чёткую картинку, а подсветка клавиатуры позволит работать даже в сумерках. Шестиядерный процессор с частотой 3,3 ГГц и быстрая оперативная память DDR5 справятся с загрузкой ресурсоёмких приложений. SSD-накопитель ускорит загрузку системы и приложений. Сканер отпечатка пальца и современная Windows 11 Pro — забота о безопасности и удобстве прямо из коробки. Экран с частотой обновления 60 Гц подойдёт для рабочих сценариев и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14" IPS Ryzen 5 7535HS 16GB/512GB SSD Win 11 Pro (21MV00CFAK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный 14-дюймовый ноутбук Lenovo — идеальный спутник для динамичной жизни. Корпус из алюминия не только придаёт устройству стильный серый вид, но и делает его надёжным. Яркий IPS-экран с разрешением 1920x1200 обеспечит чёткую картинку, а подсветка клавиатуры позволит работать даже в сумерках. Шестиядерный процессор с частотой 3,3 ГГц и быстрая оперативная память DDR5 справятся с загрузкой ресурсоёмких приложений. SSD-накопитель ускорит загрузку системы и приложений. Сканер отпечатка пальца и современная Windows 11 Pro — забота о безопасности и удобстве прямо из коробки. Экран с частотой обновления 60 Гц подойдёт для рабочих сценариев и развлечений.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14" IPS Ryzen 5 7535HS 16GB/512GB SSD Win 11 Pro (21MV00CFAK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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