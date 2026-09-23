Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14" IPS Ryzen 5 7535HS 16GB/512GB SSD Win 11 Pro (21MV00CFAK)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14" IPS Ryzen 5 7535HS 16GB/512GB SSD Win 11 Pro (21MV00CFAK)
Компактный 14-дюймовый ноутбук Lenovo — идеальный спутник для динамичной жизни. Корпус из алюминия не только придаёт устройству стильный серый вид, но и делает его надёжным. Яркий IPS-экран с разрешением 1920x1200 обеспечит чёткую картинку, а подсветка клавиатуры позволит работать даже в сумерках. Шестиядерный процессор с частотой 3,3 ГГц и быстрая оперативная память DDR5 справятся с загрузкой ресурсоёмких приложений. SSD-накопитель ускорит загрузку системы и приложений. Сканер отпечатка пальца и современная Windows 11 Pro — забота о безопасности и удобстве прямо из коробки. Экран с частотой обновления 60 Гц подойдёт для рабочих сценариев и развлечений.
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