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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL 14" IPS Core i5-13420H 8GB/512GB SSD серый (21KG00TXUE) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL 14" IPS Core i5-13420H 8GB/512GB SSD серый (21KG00TXUE)

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL 14&quot; IPS Core i5-13420H 8GB/512GB SSD серый (21KG00TXUE) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL 14&quot; IPS Core i5-13420H 8GB/512GB SSD серый (21KG00TXUE) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL 14&quot; IPS Core i5-13420H 8GB/512GB SSD серый (21KG00TXUE) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL 14&quot; IPS Core i5-13420H 8GB/512GB SSD серый (21KG00TXUE) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL 14&quot; IPS Core i5-13420H 8GB/512GB SSD серый (21KG00TXUE) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL 14&quot; IPS Core i5-13420H 8GB/512GB SSD серый (21KG00TXUE) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL 14&quot; IPS Core i5-13420H 8GB/512GB SSD серый (21KG00TXUE) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL 14&quot; IPS Core i5-13420H 8GB/512GB SSD серый (21KG00TXUE) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL 14&quot; IPS Core i5-13420H 8GB/512GB SSD серый (21KG00TXUE) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL 14&quot; IPS Core i5-13420H 8GB/512GB SSD серый (21KG00TXUE) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Thinkbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL 14&quot; IPS Core i5-13420H 8GB/512GB SSD серый (21KG00TXUE) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL 14&quot; IPS Core i5-13420H 8GB/512GB SSD серый (21KG00TXUE) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL 14&quot; IPS Core i5-13420H 8GB/512GB SSD серый (21KG00TXUE) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL 14&quot; IPS Core i5-13420H 8GB/512GB SSD серый (21KG00TXUE) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL 14&quot; IPS Core i5-13420H 8GB/512GB SSD серый (21KG00TXUE) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL 14&quot; IPS Core i5-13420H 8GB/512GB SSD серый (21KG00TXUE) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL 14&quot; IPS Core i5-13420H 8GB/512GB SSD серый (21KG00TXUE) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL 14&quot; IPS Core i5-13420H 8GB/512GB SSD серый (21KG00TXUE) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL 14&quot; IPS Core i5-13420H 8GB/512GB SSD серый (21KG00TXUE) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735409
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL 14" IPS Core i5-13420H 8GB/512GB SSD серый (21KG00TXUE)

Lenovo представляет компактный ультрабук с 14-дюймовым экраном — баланс мобильности и комфорта для работы и учебы. Прочный алюминиевый корпус не только стильный, но и надежный, а изящный серый цвет отлично смотрится в любой обстановке. С быстрым SSD объемом 512 Гб все файлы и приложения всегда под рукой, а новейшая оперативная память стандарта DDR5 обеспечивает плавную работу без подвисаний. Два порта USB Type-C делают подключение периферии простым и удобным. Надежный процессор Intel уверенно справляется с повседневными задачами. Частота обновления экрана 60 Гц гарантирует четкое и спокойное изображение. Лаконичный ультрабук для тех, кто ценит легкость, скорость и современный стиль.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL 14" IPS Core i5-13420H 8GB/512GB SSD серый (21KG00TXUE)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo представляет компактный ультрабук с 14-дюймовым экраном — баланс мобильности и комфорта для работы и учебы. Прочный алюминиевый корпус не только стильный, но и надежный, а изящный серый цвет отлично смотрится в любой обстановке. С быстрым SSD объемом 512 Гб все файлы и приложения всегда под рукой, а новейшая оперативная память стандарта DDR5 обеспечивает плавную работу без подвисаний. Два порта USB Type-C делают подключение периферии простым и удобным. Надежный процессор Intel уверенно справляется с повседневными задачами. Частота обновления экрана 60 Гц гарантирует четкое и спокойное изображение. Лаконичный ультрабук для тех, кто ценит легкость, скорость и современный стиль.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL 14" IPS Core i5-13420H 8GB/512GB SSD серый (21KG00TXUE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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