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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6" IPS Core i5 13450HX 16Gb/512Gb SSD RTX 4050 6GB серый (83DV01EQSA) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6" IPS Core i5 13450HX 16Gb/512Gb SSD RTX 4050 6GB серый (83DV01EQSA)

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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6&quot; IPS Core i5 13450HX 16Gb/512Gb SSD RTX 4050 6GB серый (83DV01EQSA) - фото 1
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6&quot; IPS Core i5 13450HX 16Gb/512Gb SSD RTX 4050 6GB серый (83DV01EQSA) - фото 2
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6&quot; IPS Core i5 13450HX 16Gb/512Gb SSD RTX 4050 6GB серый (83DV01EQSA) - фото 3
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6&quot; IPS Core i5 13450HX 16Gb/512Gb SSD RTX 4050 6GB серый (83DV01EQSA) - фото 4
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6&quot; IPS Core i5 13450HX 16Gb/512Gb SSD RTX 4050 6GB серый (83DV01EQSA) - фото 5
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6&quot; IPS Core i5 13450HX 16Gb/512Gb SSD RTX 4050 6GB серый (83DV01EQSA) - фото 6
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6&quot; IPS Core i5 13450HX 16Gb/512Gb SSD RTX 4050 6GB серый (83DV01EQSA) - фото 7
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6&quot; IPS Core i5 13450HX 16Gb/512Gb SSD RTX 4050 6GB серый (83DV01EQSA) - фото 8
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6&quot; IPS Core i5 13450HX 16Gb/512Gb SSD RTX 4050 6GB серый (83DV01EQSA) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6&quot; IPS Core i5 13450HX 16Gb/512Gb SSD RTX 4050 6GB серый (83DV01EQSA) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6&quot; IPS Core i5 13450HX 16Gb/512Gb SSD RTX 4050 6GB серый (83DV01EQSA) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6&quot; IPS Core i5 13450HX 16Gb/512Gb SSD RTX 4050 6GB серый (83DV01EQSA) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6&quot; IPS Core i5 13450HX 16Gb/512Gb SSD RTX 4050 6GB серый (83DV01EQSA) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6&quot; IPS Core i5 13450HX 16Gb/512Gb SSD RTX 4050 6GB серый (83DV01EQSA) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6&quot; IPS Core i5 13450HX 16Gb/512Gb SSD RTX 4050 6GB серый (83DV01EQSA) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6&quot; IPS Core i5 13450HX 16Gb/512Gb SSD RTX 4050 6GB серый (83DV01EQSA) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6&quot; IPS Core i5 13450HX 16Gb/512Gb SSD RTX 4050 6GB серый (83DV01EQSA) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6&quot; IPS Core i5 13450HX 16Gb/512Gb SSD RTX 4050 6GB серый (83DV01EQSA) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735408
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х55х35
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6" IPS Core i5 13450HX 16Gb/512Gb SSD RTX 4050 6GB серый (83DV01EQSA)

Lenovo готов удивлять: 15,6-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц обеспечивает плавную картинку и яркие детали — идеально для динамичных игр и работы с графикой. Дискретная видеокарта с 6 Гб видеопамяти легко справится с любыми визуальными задачами, а быстрый SSD на 512 Гб вместит все важные файлы и приложения. Оперативная память DDR5 гарантирует молниеносную реакцию на ваши команды, а процессор от Intel открывает простор для многозадачности. Серый пластиковый корпус делает ноутбук стильным и современным, не утяжеляя его. Подсветка клавиатуры позволит работать и играть даже в темноте, а современный USB Type-C расширит ваши возможности подключения. Bluetooth v5.2 обеспечивает быструю и стабильную связь с аксессуарами. Модель поставляется без операционной системы — вы сами решаете, что для вас удобнее.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6" IPS Core i5 13450HX 16Gb/512Gb SSD RTX 4050 6GB серый (83DV01EQSA)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo готов удивлять: 15,6-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц обеспечивает плавную картинку и яркие детали — идеально для динамичных игр и работы с графикой. Дискретная видеокарта с 6 Гб видеопамяти легко справится с любыми визуальными задачами, а быстрый SSD на 512 Гб вместит все важные файлы и приложения. Оперативная память DDR5 гарантирует молниеносную реакцию на ваши команды, а процессор от Intel открывает простор для многозадачности. Серый пластиковый корпус делает ноутбук стильным и современным, не утяжеляя его. Подсветка клавиатуры позволит работать и играть даже в темноте, а современный USB Type-C расширит ваши возможности подключения. Bluetooth v5.2 обеспечивает быструю и стабильную связь с аксессуарами. Модель поставляется без операционной системы — вы сами решаете, что для вас удобнее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6" IPS Core i5 13450HX 16Gb/512Gb SSD RTX 4050 6GB серый (83DV01EQSA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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