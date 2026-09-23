Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6" IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 15.6" IPS Ryzen 5 220 16Gb/512Gb SSD RTX 5050 Win 11 Home серый (83JG000JUS)
Lenovo объединяет мощность и стиль в этом ноутбуке с диагональю экрана 15,6 дюйма и изящным серым корпусом из пластика. На дисплее с разрешением 1920x1080 каждая деталь выглядит чётко и живо, а частота обновления 144 Гц — залог плавного изображения даже в динамичных сценах. Подсветка клавиатуры делает работу и игры удобными в любое время суток. Процессор AMD Ryzen 5 с частотой 3,2 ГГц и оперативная память DDR5 объёмом 16 Гб отвечают за быструю обработку любых задач — от рабочих проектов до любимых игр. 8 Гб видеопамяти раскрывают настоящий потенциал графики. SSD-накопитель ускоряет загрузку системы и приложений. Установленная Windows 11 Home открывает доступ к современным возможностям и удобному интерфейсу. Этот ноутбук станет отличным универсальным решением для тех, кто ценит скорость, комфорт и стиль.
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