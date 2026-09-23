Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRH10 15.3" IPS Core i5-13420H 16G/ 512Gb SSD серый (83K100VEIN)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRH10 15.3" IPS Core i5-13420H 16G/ 512Gb SSD серый (83K100VEIN)
**Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13420H с 8 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2 PCIe) — быстрый запуск системы и приложений, мгновенный доступ к файлам. * **Качественный дисплей:** матовое IPS-экран с диагональю 15,3 дюйма и разрешением 1920 x 1200 пикселей (WUXGA) подарит яркое и чёткое изображение. Частота обновления 60 Гц делает картинку плавной. * **Компактность и стиль:** лёгкий (всего 1,59 кг) и стильный ноутбук в сером цвете (Luna Grey) удобно брать с собой в дорогу. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. * **Дополнительные возможности:** кардридер поддерживает карты SD, SDHC и SDXC — удобно для работы с фото и видео. **Основные характеристики:** * графический процессор: Intel UHD Graphics (интегрирован в CPU); * поверхность экрана: матовая; * материал корпуса: алюминий и пластик; * энергоёмкость аккумулятора: 50 Вт·ч. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! С Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 вы получите надёжного помощника для работы и развлечений!
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