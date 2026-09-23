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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 15ARP10 15.1" OLED Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (83J3005VRK) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 15ARP10 15.1" OLED Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (83J3005VRK)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 15ARP10 15.1&quot; OLED Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (83J3005VRK) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 15ARP10 15.1&quot; OLED Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (83J3005VRK) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 15ARP10 15.1&quot; OLED Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (83J3005VRK) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 15ARP10 15.1&quot; OLED Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (83J3005VRK) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 15ARP10 15.1&quot; OLED Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (83J3005VRK) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 15ARP10 15.1&quot; OLED Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (83J3005VRK) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 15ARP10 15.1&quot; OLED Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (83J3005VRK) - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 15ARP10 15.1&quot; OLED Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (83J3005VRK) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.1
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 15ARP10 15.1&quot; OLED Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (83J3005VRK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 15ARP10 15.1&quot; OLED Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (83J3005VRK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 15ARP10 15.1&quot; OLED Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (83J3005VRK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 15ARP10 15.1&quot; OLED Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (83J3005VRK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 15ARP10 15.1&quot; OLED Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (83J3005VRK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 15ARP10 15.1&quot; OLED Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (83J3005VRK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 15ARP10 15.1&quot; OLED Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (83J3005VRK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 15ARP10 15.1&quot; OLED Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (83J3005VRK) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735402
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.1
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х8
Вес, кг.
2.22

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 15ARP10 15.1" OLED Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (83J3005VRK)

Lenovo в сером алюминиевом корпусе — это сочетание стиля и практичности для тех, кто ценит современный дизайн и надежность. Широкий 15,1-дюймовый OLED-экран с удивительно высокой частотой обновления 165 Гц и разрешением 2560x1600 подарит максимально плавную и детализированную картинку, будь то работа с графикой или любимые фильмы. Современная быстрая оперативная память LPDDR5x и производительный шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 с частотой 3,3 ГГц обеспечивают отличную скорость работы в любых задачах. Эта модель поставляется без предустановленной операционной системы, так что вы сможете выбрать подходящий софт именно под свои нужды.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 15ARP10 15.1" OLED Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (83J3005VRK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.1
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo в сером алюминиевом корпусе — это сочетание стиля и практичности для тех, кто ценит современный дизайн и надежность. Широкий 15,1-дюймовый OLED-экран с удивительно высокой частотой обновления 165 Гц и разрешением 2560x1600 подарит максимально плавную и детализированную картинку, будь то работа с графикой или любимые фильмы. Современная быстрая оперативная память LPDDR5x и производительный шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 с частотой 3,3 ГГц обеспечивают отличную скорость работы в любых задачах. Эта модель поставляется без предустановленной операционной системы, так что вы сможете выбрать подходящий софт именно под свои нужды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 15ARP10 15.1" OLED Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (83J3005VRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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