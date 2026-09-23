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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 16" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (83K2005VPS) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 16" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (83K2005VPS)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (83K2005VPS) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (83K2005VPS) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (83K2005VPS) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (83K2005VPS) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (83K2005VPS) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (83K2005VPS) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (83K2005VPS) - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (83K2005VPS) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (83K2005VPS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (83K2005VPS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (83K2005VPS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (83K2005VPS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (83K2005VPS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (83K2005VPS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (83K2005VPS) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735401
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
13420H
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х30х7
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 16" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (83K2005VPS)

Lenovo предлагает современный ноутбук с солидным 16-дюймовым экраном и чётким разрешением 1920x1200 — комфорт для глаз и максимум пространства для работы или отдыха. Сердце устройства — процессор Intel Core i5 в паре с быстрой оперативной памятью DDR5 на 8 Гб: всё откликается мгновенно, даже при многозадачности. Встроенный SSD объёмом 512 Гб обеспечит молниеносную загрузку и место для важных файлов. Лёгкий и стильный серый корпус из пластика приятно держать в руках — надёжность без лишнего веса. Один USB Type-C делает подключение аксессуаров удобным. Модель идёт без установленной ОС — гибкость для тех, кто предпочитает настраивать всё под себя.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 16" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (83K2005VPS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
13420H
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo предлагает современный ноутбук с солидным 16-дюймовым экраном и чётким разрешением 1920x1200 — комфорт для глаз и максимум пространства для работы или отдыха. Сердце устройства — процессор Intel Core i5 в паре с быстрой оперативной памятью DDR5 на 8 Гб: всё откликается мгновенно, даже при многозадачности. Встроенный SSD объёмом 512 Гб обеспечит молниеносную загрузку и место для важных файлов. Лёгкий и стильный серый корпус из пластика приятно держать в руках — надёжность без лишнего веса. Один USB Type-C делает подключение аксессуаров удобным. Модель идёт без установленной ОС — гибкость для тех, кто предпочитает настраивать всё под себя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 16" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD серый (83K2005VPS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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