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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" IPS Core i7 13620H 16Gb/512Gb SSD серый (83K100YTFU) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" IPS Core i7 13620H 16Gb/512Gb SSD серый (83K100YTFU)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb/512Gb SSD серый (83K100YTFU) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb/512Gb SSD серый (83K100YTFU) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb/512Gb SSD серый (83K100YTFU) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb/512Gb SSD серый (83K100YTFU) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb/512Gb SSD серый (83K100YTFU) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb/512Gb SSD серый (83K100YTFU) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb/512Gb SSD серый (83K100YTFU) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb/512Gb SSD серый (83K100YTFU) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb/512Gb SSD серый (83K100YTFU) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb/512Gb SSD серый (83K100YTFU) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb/512Gb SSD серый (83K100YTFU) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb/512Gb SSD серый (83K100YTFU) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb/512Gb SSD серый (83K100YTFU) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i7 13620H 16Gb/512Gb SSD серый (83K100YTFU) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735400
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х35х7
Вес, кг.
2.48

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" IPS Core i7 13620H 16Gb/512Gb SSD серый (83K100YTFU)

Lenovo создаёт ноутбуки для тех, кто ценит баланс между производительностью и удобством. Благодаря диагонали экрана 15,3 дюйма работать и смотреть фильмы становится действительно комфортно, а разрешение деталей не ускользнёт от взгляда. Вес в 1,59 кг делает этот ноутбук достаточно лёгким для повседневных поездок — легко поместится в рюкзаке или сумке. Мощный процессор Intel и прогрессивная оперативная память DDR5 обеспечивают отличный отклик системы и многозадачность — даже при сложных задачах. Хранилище SSD на 512 Гб даст возможность забыть про внешний жёсткий диск: места хватит для важных файлов, фотографий, программ. Встроенная видеокарта оптимально подойдёт для офисной работы, учёбы и развлечений. Ноутбук оснащён современным USB Type-C — быстрый обмен данными всегда под рукой. Модель выполнена в стильном сером цвете, который подчеркнёт деловой образ. Аккумулятор Li-Pol обеспечит работу без необходимости постоянно искать розетку. Работайте с привычной свободой: никакой предустановленной операционной системы — только чистый старт для ваших задач и проектов.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" IPS Core i7 13620H 16Gb/512Gb SSD серый (83K100YTFU)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo создаёт ноутбуки для тех, кто ценит баланс между производительностью и удобством. Благодаря диагонали экрана 15,3 дюйма работать и смотреть фильмы становится действительно комфортно, а разрешение деталей не ускользнёт от взгляда. Вес в 1,59 кг делает этот ноутбук достаточно лёгким для повседневных поездок — легко поместится в рюкзаке или сумке. Мощный процессор Intel и прогрессивная оперативная память DDR5 обеспечивают отличный отклик системы и многозадачность — даже при сложных задачах. Хранилище SSD на 512 Гб даст возможность забыть про внешний жёсткий диск: места хватит для важных файлов, фотографий, программ. Встроенная видеокарта оптимально подойдёт для офисной работы, учёбы и развлечений. Ноутбук оснащён современным USB Type-C — быстрый обмен данными всегда под рукой. Модель выполнена в стильном сером цвете, который подчеркнёт деловой образ. Аккумулятор Li-Pol обеспечит работу без необходимости постоянно искать розетку. Работайте с привычной свободой: никакой предустановленной операционной системы — только чистый старт для ваших задач и проектов.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" IPS Core i7 13620H 16Gb/512Gb SSD серый (83K100YTFU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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