Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" IPS Core i7 13620H 16Gb/1Tb SSD серый (83K100CSRM)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" IPS Core i7 13620H 16Gb/1Tb SSD серый (83K100CSRM)
С Lenovo вы получаете современный ноутбук с крупным 15,3-дюймовым IPS-экраном и чётким разрешением 1920x1200 — удобно для работы с документами, просмотра фильмов и обучения. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное изображение без раздражающих мерцаний. Надёжный процессор Intel и быстрая оперативная память DDR5 гарантируют отзывчивую работу в каждодневных задачах. Встроенная видеокарта — идеальна для офисных приложений, веб-сёрфинга и мультимедиа. Корпус в стильном сером цвете будет хорошо смотреться как в деловой обстановке, так и дома. Один порт USB Type-C расширяет возможности подключения современной техники. Модель поставляется без операционной системы — удобно для тех, кто хочет самостоятельно выбрать программное обеспечение. Подсветки клавиатуры нет, что делает ноутбук подходящим решением для спокойной работы при дневном или настольном освещении.
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