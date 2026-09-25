Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 15.3" IPS Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb grey (83K700PBPS)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 15.3" IPS Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb grey (83K700PBPS)
Этот ноутбук Lenovo сочетает компактность — всего 1,59 кг — с диагональю экрана 15,3 дюйма и ярким изображением в разрешении 1920x1200. Приятный на ощупь алюминиевый корпус отлично смотрится в любой обстановке. Мощный процессор AMD в паре с видеоконтроллером AMD Radeon 680M и 16 Гб оперативной памяти готов справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. SSD на 512 Гб быстро запускает программы и бережно хранит ваши данные. Для удобства есть встроенный кард-ридер и порт USB Type-C. Современный Bluetooth v5.3 открывает широкие возможности для подключения аксессуаров. Поставляется без операционной системы — для максимальной свободы выбора. Надёжный и емкий аккумулятор Li-Pol поддерживает активный ритм жизни.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 15.3" IPS Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb grey (83K700PBPS)