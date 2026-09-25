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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 15.3" IPS Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb grey (83K700PBPS) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 15.3" IPS Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb grey (83K700PBPS)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 15.3&quot; IPS Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb grey (83K700PBPS) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 15.3&quot; IPS Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb grey (83K700PBPS) - фото 2
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 15.3&quot; IPS Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb grey (83K700PBPS) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 15.3&quot; IPS Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb grey (83K700PBPS) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 15.3&quot; IPS Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb grey (83K700PBPS) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 15.3&quot; IPS Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb grey (83K700PBPS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 15.3&quot; IPS Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb grey (83K700PBPS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 15.3&quot; IPS Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb grey (83K700PBPS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 15.3&quot; IPS Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb grey (83K700PBPS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 15.3&quot; IPS Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb grey (83K700PBPS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 15.3&quot; IPS Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb grey (83K700PBPS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 15.3&quot; IPS Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb grey (83K700PBPS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735398
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 680M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 15.3" IPS Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb grey (83K700PBPS)

Этот ноутбук Lenovo сочетает компактность — всего 1,59 кг — с диагональю экрана 15,3 дюйма и ярким изображением в разрешении 1920x1200. Приятный на ощупь алюминиевый корпус отлично смотрится в любой обстановке. Мощный процессор AMD в паре с видеоконтроллером AMD Radeon 680M и 16 Гб оперативной памяти готов справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. SSD на 512 Гб быстро запускает программы и бережно хранит ваши данные. Для удобства есть встроенный кард-ридер и порт USB Type-C. Современный Bluetooth v5.3 открывает широкие возможности для подключения аксессуаров. Поставляется без операционной системы — для максимальной свободы выбора. Надёжный и емкий аккумулятор Li-Pol поддерживает активный ритм жизни.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 15.3" IPS Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb grey (83K700PBPS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 680M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Lenovo сочетает компактность — всего 1,59 кг — с диагональю экрана 15,3 дюйма и ярким изображением в разрешении 1920x1200. Приятный на ощупь алюминиевый корпус отлично смотрится в любой обстановке. Мощный процессор AMD в паре с видеоконтроллером AMD Radeon 680M и 16 Гб оперативной памяти готов справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. SSD на 512 Гб быстро запускает программы и бережно хранит ваши данные. Для удобства есть встроенный кард-ридер и порт USB Type-C. Современный Bluetooth v5.3 открывает широкие возможности для подключения аксессуаров. Поставляется без операционной системы — для максимальной свободы выбора. Надёжный и емкий аккумулятор Li-Pol поддерживает активный ритм жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 15.3" IPS Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb grey (83K700PBPS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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