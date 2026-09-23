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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" IPS Ryzen 7 5825U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (82XM00LMUS) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" IPS Ryzen 7 5825U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (82XM00LMUS)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6&quot; IPS Ryzen 7 5825U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (82XM00LMUS) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6&quot; IPS Ryzen 7 5825U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (82XM00LMUS) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6&quot; IPS Ryzen 7 5825U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (82XM00LMUS) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6&quot; IPS Ryzen 7 5825U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (82XM00LMUS) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6&quot; IPS Ryzen 7 5825U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (82XM00LMUS) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6&quot; IPS Ryzen 7 5825U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (82XM00LMUS) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6&quot; IPS Ryzen 7 5825U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (82XM00LMUS) - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6&quot; IPS Ryzen 7 5825U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (82XM00LMUS) - фото 8
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6&quot; IPS Ryzen 7 5825U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (82XM00LMUS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6&quot; IPS Ryzen 7 5825U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (82XM00LMUS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6&quot; IPS Ryzen 7 5825U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (82XM00LMUS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6&quot; IPS Ryzen 7 5825U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (82XM00LMUS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6&quot; IPS Ryzen 7 5825U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (82XM00LMUS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6&quot; IPS Ryzen 7 5825U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (82XM00LMUS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6&quot; IPS Ryzen 7 5825U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (82XM00LMUS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6&quot; IPS Ryzen 7 5825U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (82XM00LMUS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6&quot; IPS Ryzen 7 5825U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (82XM00LMUS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735397
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
5825U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
47 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х33х7
Вес, кг.
5.1

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" IPS Ryzen 7 5825U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (82XM00LMUS)

Lenovo с диагональю экрана 15,6 дюйма создаёт идеальные условия для работы и развлечений — большое изображение не устаёт радовать глаз. Сенсорный экран открывает новые возможности управления устройством: просто касайтесь и делайте всё быстрее. Мощный SSD на 512 Гб решает проблему места — всё нужное всегда под рукой и загружается за секунды. С процессором AMD ноутбук справится с повседневными задачами легко и уверенно. DDR4-память отвечает за оперативную работу без задержек. Современный серый цвет корпуса подчеркивает стиль. Один порт USB Type-C даёт удобство подключения нужных устройств. Система Windows 11 Home уже установлена — можно сразу начать пользоваться новым ноутбуком. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает плавность изображения, а встроенная видеокарта помогает сохранять баланс между производительностью и энергопотреблением.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" IPS Ryzen 7 5825U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (82XM00LMUS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
5825U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
47 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo с диагональю экрана 15,6 дюйма создаёт идеальные условия для работы и развлечений — большое изображение не устаёт радовать глаз. Сенсорный экран открывает новые возможности управления устройством: просто касайтесь и делайте всё быстрее. Мощный SSD на 512 Гб решает проблему места — всё нужное всегда под рукой и загружается за секунды. С процессором AMD ноутбук справится с повседневными задачами легко и уверенно. DDR4-память отвечает за оперативную работу без задержек. Современный серый цвет корпуса подчеркивает стиль. Один порт USB Type-C даёт удобство подключения нужных устройств. Система Windows 11 Home уже установлена — можно сразу начать пользоваться новым ноутбуком. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает плавность изображения, а встроенная видеокарта помогает сохранять баланс между производительностью и энергопотреблением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6" IPS Ryzen 7 5825U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (82XM00LMUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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