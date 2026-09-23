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Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6" IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6" IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835)

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Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 1
Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 2
Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 3
Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 4
Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 5
Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 6
Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 7
Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 8
Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 9
Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 10
Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 11
Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 12
Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 13
Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 14
Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 15
Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 16
Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Planio
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 1
  • Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 2
  • Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 3
  • Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 4
  • Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 5
  • Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 6
  • Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 7
  • Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 8
  • Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 9
  • Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 10
  • Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 11
  • Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 12
  • Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 13
  • Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 14
  • Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 15
  • Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 16
  • Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6&quot; IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735392
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Planio
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Celeron
Модель процессора
N4500
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6" IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835)

Этот ноутбук iRU весит всего 1,75 кг — легкий спутник для путешествий, учебы и работы. Яркий IPS-экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 порадует четкой, сочной картинкой и широким углом обзора, что особенно приятно во время длительной работы или просмотра фильмов. Энергоэффективный процессор Intel Celeron и 8 Гб оперативной памяти LPDDR5 обеспечивают быструю работу с повседневными задачами. Встроенный SSD на 256 Гб подарит достаточный запас памяти для документов и приложений, а графика Intel UHD Graphics отвечает за плавное изображение. Классический чёрный цвет корпуса делает ноутбук универсальным выбором для любого стиля. Установленная Windows 11 Pro открывает все возможности современной операционной системы. Создан в России — iRU объединяет удобство, мощность и лаконичный дизайн.

Отзывы о товаре Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6" IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Planio
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Celeron
Развернуть
Модель процессора
N4500
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Россия
Описание
Этот ноутбук iRU весит всего 1,75 кг — легкий спутник для путешествий, учебы и работы. Яркий IPS-экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 порадует четкой, сочной картинкой и широким углом обзора, что особенно приятно во время длительной работы или просмотра фильмов. Энергоэффективный процессор Intel Celeron и 8 Гб оперативной памяти LPDDR5 обеспечивают быструю работу с повседневными задачами. Встроенный SSD на 256 Гб подарит достаточный запас памяти для документов и приложений, а графика Intel UHD Graphics отвечает за плавное изображение. Классический чёрный цвет корпуса делает ноутбук универсальным выбором для любого стиля. Установленная Windows 11 Pro открывает все возможности современной операционной системы. Создан в России — iRU объединяет удобство, мощность и лаконичный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6" IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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