Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6" IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb black (2140829)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6" IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb black (2140829)
Этот ноутбук iRU — гармония производительности и удобства для повседневных задач. Лёгкий вес в 1,75 кг делает его отличным спутником в дороге или на работе, а элегантный чёрный цвет подчёркивает современный стиль. Яркий 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 подарит чёткое изображение и комфорт даже при длительном использовании. Сердцем устройства служит процессор Intel Celeron с интегрированной графикой Intel UHD Graphics — идеальное сочетание для учебы, работы с документами и развлечений. Встроенный SSD на 256 Гб обеспечивает быстрый запуск и хранение ваших файлов — больше не придётся ждать! 8 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5 открывают дорогу многозадачности: вы сможете свободно переключаться между приложениями без задержек. Ноутбук выпускается в России и поставляется без предустановленной операционной системы — вы сами выбираете, чем наполнить своё устройство.
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