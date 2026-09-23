Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6" IPS FHD Celeron N4500 16Gb SSD512Gb black (2140843)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6" IPS FHD Celeron N4500 16Gb SSD512Gb black (2140843)
Этот ноутбук iRU с экраном 15,6 дюйма и чётким Full HD-разрешением 1920x1080 создан для тех, кто ценит комфорт при работе и развлечениях. Благодаря современной IPS-матрице изображение остается ярким и сочным под любым углом обзора, а гладкая частота обновления экрана 60 Гц делает работу с графикой приятной и плавной. Внутри — мощные 16 Гб быстрой оперативной памяти типа LPDDR5 и объёмный SSD на 512 Гб. Такой тандем открывает настоящий простор для многозадачности и мгновенного запуска приложений: не придётся долго ждать загрузки даже тяжёлых файлов. Графический контроллер Intel UHD Graphics на базе процессора Intel Celeron отлично справится с офисной работой, просмотром видео и повседневными задачами. Продуманный корпус весит всего 1,75 кг — ноутбук легко взять с собой в дорогу или на учёбу. Лаконичный чёрный цвет подчеркивает деловой стиль. Производство – Россия: это достойное качество и надёжность исполнения. Модель поставляется без предустановленной ОС, поэтому вы выбираете удобную систему и экономите на ненужных опциях.
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