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Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045)

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Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045) - фото 1
Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045) - фото 2
Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045) - фото 3
Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045) - фото 4
Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045) - фото 5
Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045) - фото 6
Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045) - фото 7
Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045) - фото 8
Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045) - фото 9
Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045) - фото 10
Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045) - фото 11
Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045) - фото 12
Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045) - фото 13
Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045) - фото 14
Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045) - фото 15
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Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Strato
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045) - фото 6
  • Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045) - фото 7
  • Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045) - фото 8
  • Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045) - фото 9
  • Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045) - фото 10
  • Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045) - фото 11
  • Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045) - фото 12
  • Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045) - фото 13
  • Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045) - фото 14
  • Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045) - фото 15
  • Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045) - фото 16
  • Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045) - фото 17
  • Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6&quot; IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735385
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1280P
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045)

Этот ноутбук iRU сочетает в себе компактность и мощность: вес всего 1,61 кг позволит брать устройство с собой на учёбу, работу или путешествия без лишней нагрузки. 15,6-дюймовый экран с IPS-матрицей и разрешением 1920x1080 порадует яркой и чёткой картинкой — идеально для фильмов, работы с документами и интернет-сёрфинга. Внутри — продвинутый процессор Intel Core i7 с частотой 1,8 ГГц, которого хватит для многозадачности и любых повседневных задач. Объём памяти впечатляет: 16 Гб оперативки и вместительный SSD на 512 Гб обеспечат быструю загрузку и свободное хранение данных. Благодаря видеоконтроллеру Intel UHD Graphics ноутбук справится и с графическими задачами. Чёрный стильный корпус подойдёт для любого стиля, а отсутствие предустановленной операционной системы даст свободу выбора платформы. Создан в России для тех, кто ценит производительность и удобство в каждом дне.

Отзывы о товаре Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
1280P
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Россия
Описание
Этот ноутбук iRU сочетает в себе компактность и мощность: вес всего 1,61 кг позволит брать устройство с собой на учёбу, работу или путешествия без лишней нагрузки. 15,6-дюймовый экран с IPS-матрицей и разрешением 1920x1080 порадует яркой и чёткой картинкой — идеально для фильмов, работы с документами и интернет-сёрфинга. Внутри — продвинутый процессор Intel Core i7 с частотой 1,8 ГГц, которого хватит для многозадачности и любых повседневных задач. Объём памяти впечатляет: 16 Гб оперативки и вместительный SSD на 512 Гб обеспечат быструю загрузку и свободное хранение данных. Благодаря видеоконтроллеру Intel UHD Graphics ноутбук справится и с графическими задачами. Чёрный стильный корпус подойдёт для любого стиля, а отсутствие предустановленной операционной системы даст свободу выбора платформы. Создан в России для тех, кто ценит производительность и удобство в каждом дне.
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Отзывы


Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD черный (2168045) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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