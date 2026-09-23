Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i5 1334U 8Gb/256Gb SSD черный (2168026)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i5 1334U 8Gb/256Gb SSD черный (2168026)
Стильный и строгий черный ноутбук iRU объединяет компактность и мощность. Его тонкий корпус весит всего 1,61 кг — легко взять с собой на учебу или встречу. Яркий 15,6-дюймовый IPS-экран с четким разрешением 1920x1080 и плавной частотой обновления 60 Гц отлично подходит для работы, учебы и отдыха. Современный процессор Intel Core i5 и 8 Гб оперативной памяти обеспечивают комфортную скорость в повседневных задачах. SSD-накопитель на 256 Гб мгновенно загружает приложения и предоставляет место для файлов. Графический контроллер Intel UHD Graphics справится с просмотром фильмов и графикой. Модель поставляется без установленной операционной системы — свободный выбор платформы для любых целей. Российская сборка сочетает надежность и современный подход.
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