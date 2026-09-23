Ноутбук Infinix GT BOOK 2026 GL614 16" WQXGA IPS Cam i7-13620H 16Gb SSD 1Tb NVIDIA RTX 5060 8Gb 70Вт*ч Win11 Серебристый (71005000125)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Infinix GT BOOK 2026 GL614 16" WQXGA IPS Cam i7-13620H 16Gb SSD 1Tb NVIDIA RTX 5060 8Gb 70Вт*ч Win11 Серебристый (71005000125)
**Игровой ноутбук Infinix GTBook GL614 — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми и задачами? Infinix GTBook GL614 — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать Infinix GTBook GL614?** * **Мощный процессор:** Intel Core i7-13620H с 10 ядрами и частотой до 4,9 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и при работе с ресурсоёмкими приложениями. * **Быстрая память:** 16 ГБ LPDDR5 с частотой 5200 МГц — плавная работа даже при многозадачности. * **Простор для хранения:** SSD на 1 ТБ (M.2) — быстрая загрузка системы и приложений, достаточно места для игр и файлов. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ GDDR7 видеопамяти — реалистичная графика и высокая частота кадров. * **Великолепный дисплей:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц — чёткое и плавное изображение. Матовая поверхность экрана снижает блики и отражения. * **Удобство использования:** клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой сделает работу комфортной, а кардридер (SD, SDHC, SDXC) позволит легко переносить данные. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и прочный корпус из алюминиевого сплава и пластика — вес всего 1,99 кг; * операционная система Windows 11 Home — современные возможности и удобство использования; * энергоёмкий аккумулятор (70 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. Стильный серебристый корпус сделает этот ноутбук не только мощным инструментом, но и стильным аксессуаром. Infinix GTBook GL614 — выбор тех, кто ценит высокую производительность и качество!
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серебристый, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 99 670 руб.24918 руб. в СплитHP Probook 440 G11 [DJ9P3PT] Silver 14" {WUXGA Ultra 7 155U(1.7G...
-
В наличииЦена 99 670 руб.24918 руб. в СплитHP ProBook 4 G1iR [D0UW1ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb...
-
В наличииЦена 101 570 руб.25393 руб. в СплитНоутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8...
-
В наличииЦена 102 360 руб.25590 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldere...
-
В наличииЦена 102 760 руб.25690 руб. в СплитНоутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb...
-
В наличииЦена 103 080 руб. 171 300 руб.25770 руб. в СплитНоутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3" AMOLED Touch FHD (1...
-
В наличииЦена 103 630 руб.25908 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 103 630 руб.25908 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb S...
-
В наличииЦена 111 770 руб.27943 руб. в СплитНоутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8...
-
В наличииЦена 112 790 руб.28198 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X FlemingH-W7211T Core Ultra 7 1...
-
В наличииЦена 112 800 руб.28200 руб. в СплитHP ProBook 4G1i [D0UV0ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb/ ...
-
В наличииЦена 113 110 руб.28278 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1T...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серебристый, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук Infinix GT BOOK 2026 GL614 16" WQXGA IPS Cam i7-13620H 16Gb SSD 1Tb NVIDIA RTX 5060 8Gb 70Вт*ч Win11 Серебристый (71005000125)