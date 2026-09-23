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Ноутбук Infinix GT BOOK 2026 GL614 16" WQXGA IPS Cam i7-13620H 16Gb SSD 1Tb NVIDIA RTX 5060 8Gb 70Вт*ч Win11 Серебристый (71005000125) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Infinix GT BOOK 2026 GL614 16" WQXGA IPS Cam i7-13620H 16Gb SSD 1Tb NVIDIA RTX 5060 8Gb 70Вт*ч Win11 Серебристый (71005000125)

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Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i7-13620H N5060 16Gb/1Tb Win Silver (71005000125) - фото 1
Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i7-13620H N5060 16Gb/1Tb Win Silver (71005000125) - фото 2
Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i7-13620H N5060 16Gb/1Tb Win Silver (71005000125) - фото 3
Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i7-13620H N5060 16Gb/1Tb Win Silver (71005000125) - фото 4
Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i7-13620H N5060 16Gb/1Tb Win Silver (71005000125) - фото 5
Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i7-13620H N5060 16Gb/1Tb Win Silver (71005000125) - фото 6
Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i7-13620H N5060 16Gb/1Tb Win Silver (71005000125) - фото 7
Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i7-13620H N5060 16Gb/1Tb Win Silver (71005000125) - фото 8
Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i7-13620H N5060 16Gb/1Tb Win Silver (71005000125) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Infinix GTBOOK
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i7-13620H N5060 16Gb/1Tb Win Silver (71005000125) - фото 1
  • Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i7-13620H N5060 16Gb/1Tb Win Silver (71005000125) - фото 2
  • Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i7-13620H N5060 16Gb/1Tb Win Silver (71005000125) - фото 3
  • Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i7-13620H N5060 16Gb/1Tb Win Silver (71005000125) - фото 4
  • Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i7-13620H N5060 16Gb/1Tb Win Silver (71005000125) - фото 5
  • Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i7-13620H N5060 16Gb/1Tb Win Silver (71005000125) - фото 6
  • Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i7-13620H N5060 16Gb/1Tb Win Silver (71005000125) - фото 7
  • Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i7-13620H N5060 16Gb/1Tb Win Silver (71005000125) - фото 8
  • Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i7-13620H N5060 16Gb/1Tb Win Silver (71005000125) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
104 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735372
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Характеристики

Бренд
Infinix
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Infinix GTBOOK
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х34х8
Вес, кг.
2.58

Описание товара Ноутбук Infinix GT BOOK 2026 GL614 16" WQXGA IPS Cam i7-13620H 16Gb SSD 1Tb NVIDIA RTX 5060 8Gb 70Вт*ч Win11 Серебристый (71005000125)

**Игровой ноутбук Infinix GTBook GL614 — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми и задачами? Infinix GTBook GL614 — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать Infinix GTBook GL614?** * **Мощный процессор:** Intel Core i7-13620H с 10 ядрами и частотой до 4,9 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и при работе с ресурсоёмкими приложениями. * **Быстрая память:** 16 ГБ LPDDR5 с частотой 5200 МГц — плавная работа даже при многозадачности. * **Простор для хранения:** SSD на 1 ТБ (M.2) — быстрая загрузка системы и приложений, достаточно места для игр и файлов. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ GDDR7 видеопамяти — реалистичная графика и высокая частота кадров. * **Великолепный дисплей:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц — чёткое и плавное изображение. Матовая поверхность экрана снижает блики и отражения. * **Удобство использования:** клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой сделает работу комфортной, а кардридер (SD, SDHC, SDXC) позволит легко переносить данные. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и прочный корпус из алюминиевого сплава и пластика — вес всего 1,99 кг; * операционная система Windows 11 Home — современные возможности и удобство использования; * энергоёмкий аккумулятор (70 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. Стильный серебристый корпус сделает этот ноутбук не только мощным инструментом, но и стильным аксессуаром. Infinix GTBook GL614 — выбор тех, кто ценит высокую производительность и качество!

Отзывы о товаре Ноутбук Infinix GT BOOK 2026 GL614 16" WQXGA IPS Cam i7-13620H 16Gb SSD 1Tb NVIDIA RTX 5060 8Gb 70Вт*ч Win11 Серебристый (71005000125)




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Характеристики
Бренд
Infinix
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Infinix GTBOOK
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Игровой ноутбук Infinix GTBook GL614 — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми и задачами? Infinix GTBook GL614 — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать Infinix GTBook GL614?** * **Мощный процессор:** Intel Core i7-13620H с 10 ядрами и частотой до 4,9 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и при работе с ресурсоёмкими приложениями. * **Быстрая память:** 16 ГБ LPDDR5 с частотой 5200 МГц — плавная работа даже при многозадачности. * **Простор для хранения:** SSD на 1 ТБ (M.2) — быстрая загрузка системы и приложений, достаточно места для игр и файлов. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ GDDR7 видеопамяти — реалистичная графика и высокая частота кадров. * **Великолепный дисплей:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц — чёткое и плавное изображение. Матовая поверхность экрана снижает блики и отражения. * **Удобство использования:** клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой сделает работу комфортной, а кардридер (SD, SDHC, SDXC) позволит легко переносить данные. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и прочный корпус из алюминиевого сплава и пластика — вес всего 1,99 кг; * операционная система Windows 11 Home — современные возможности и удобство использования; * энергоёмкий аккумулятор (70 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. Стильный серебристый корпус сделает этот ноутбук не только мощным инструментом, но и стильным аксессуаром. Infinix GTBook GL614 — выбор тех, кто ценит высокую производительность и качество!
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Ноутбук Infinix GT BOOK 2026 GL614 16" WQXGA IPS Cam i7-13620H 16Gb SSD 1Tb NVIDIA RTX 5060 8Gb 70Вт*ч Win11 Серебристый (71005000125) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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