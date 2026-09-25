Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H 16" IPS Ryzen 7 7735HS 16/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000502)
Товар временно отсутствует в продаже
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Описание товара Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H 16" IPS Ryzen 7 7735HS 16/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000502)
Этот ноутбук Infinix в стильном сером корпусе создан для тех, кто любит работать на большом, комфортном экране 16" с чёткой и насыщенной картинкой IPS-дисплея и разрешением 1920x1200. Современный процессор AMD Ryzen 7 с восемью ядрами и частотой 3,2 ГГц легко справится с как требовательными приложениями, так и с многозадачностью — будь то работа, развлечение или творчество. 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 и SSD накопитель обеспечивают мгновенный отклик и плавную работу Windows 11 Home. Такой ноутбук подойдёт тем, кому нужна скорость, простор для проектов и надёжная производительность, чтобы не отвлекаться на мелочи.
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