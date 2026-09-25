Top.Mail.Ru
Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H 16" IPS Ryzen 7 7735HS 16/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000502) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H 16" IPS Ryzen 7 7735HS 16/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000502)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H 16&quot; IPS Ryzen 7 7735HS 16/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000502) - фото 1
Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H 16&quot; IPS Ryzen 7 7735HS 16/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000502) - фото 2
Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H 16&quot; IPS Ryzen 7 7735HS 16/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000502) - фото 3
Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H 16&quot; IPS Ryzen 7 7735HS 16/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000502) - фото 4
Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H 16&quot; IPS Ryzen 7 7735HS 16/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000502) - фото 5
Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H 16&quot; IPS Ryzen 7 7735HS 16/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000502) - фото 6
Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H 16&quot; IPS Ryzen 7 7735HS 16/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000502) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Infinix Xbook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H 16&quot; IPS Ryzen 7 7735HS 16/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000502) - фото 1
  • Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H 16&quot; IPS Ryzen 7 7735HS 16/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000502) - фото 2
  • Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H 16&quot; IPS Ryzen 7 7735HS 16/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000502) - фото 3
  • Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H 16&quot; IPS Ryzen 7 7735HS 16/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000502) - фото 4
  • Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H 16&quot; IPS Ryzen 7 7735HS 16/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000502) - фото 5
  • Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H 16&quot; IPS Ryzen 7 7735HS 16/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000502) - фото 6
  • Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H 16&quot; IPS Ryzen 7 7735HS 16/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000502) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735371
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Infinix
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Infinix Xbook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7735HS
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х30х6
Вес, кг.
2.17

Описание товара Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H 16" IPS Ryzen 7 7735HS 16/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000502)

Этот ноутбук Infinix в стильном сером корпусе создан для тех, кто любит работать на большом, комфортном экране 16" с чёткой и насыщенной картинкой IPS-дисплея и разрешением 1920x1200. Современный процессор AMD Ryzen 7 с восемью ядрами и частотой 3,2 ГГц легко справится с как требовательными приложениями, так и с многозадачностью — будь то работа, развлечение или творчество. 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 и SSD накопитель обеспечивают мгновенный отклик и плавную работу Windows 11 Home. Такой ноутбук подойдёт тем, кому нужна скорость, простор для проектов и надёжная производительность, чтобы не отвлекаться на мелочи.

Отзывы о товаре Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H 16" IPS Ryzen 7 7735HS 16/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000502)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Infinix
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Infinix Xbook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
7735HS
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Infinix в стильном сером корпусе создан для тех, кто любит работать на большом, комфортном экране 16" с чёткой и насыщенной картинкой IPS-дисплея и разрешением 1920x1200. Современный процессор AMD Ryzen 7 с восемью ядрами и частотой 3,2 ГГц легко справится с как требовательными приложениями, так и с многозадачностью — будь то работа, развлечение или творчество. 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 и SSD накопитель обеспечивают мгновенный отклик и плавную работу Windows 11 Home. Такой ноутбук подойдёт тем, кому нужна скорость, простор для проектов и надёжная производительность, чтобы не отвлекаться на мелочи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Infinix Xbook B16 BL61A7H 16" IPS Ryzen 7 7735HS 16/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000502) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...