Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X 16" IPS Core i5-13420H 16Gb/1Tb SSD серебристый (53014QKV)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X 16" IPS Core i5-13420H 16Gb/1Tb SSD серебристый (53014QKV)
**Ноутбук Huawei MateBook D16 — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Huawei MateBook D16 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Huawei MateBook D16?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13420H с 8 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) — храните много файлов и работайте без задержек. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и матрицей IPS подарит удовольствие от просмотра контента. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Компактность и стиль:** серебристый корпус из алюминия и вес всего 1,68 кг делают ноутбук удобным для переноски. * **Удобство в работе:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком поможет эффективно работать с документами и числами. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel UHD Graphics — для базовых графических задач; * частота обновления экрана 60 Гц — плавное отображение динамичного контента; * энергоёмкий аккумулятор (56 Вт·ч) — долгое время работы без подзарядки. Huawei MateBook D16 — это сочетание современного дизайна, высокой производительности и удобства использования. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам!
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X 16" IPS Core i5-13420H 16Gb/1Tb SSD серебристый (53014QKV)