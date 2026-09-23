Ноутбук HP ZBook Power G10A 15.6" FHD IPS Ryzen 9 PRO 7940HS 32Gb/1Tb SSD Win11Pro (8X1U0PA)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ZBook Power G10A 15.6" FHD IPS Ryzen 9 PRO 7940HS 32Gb/1Tb SSD Win11Pro (8X1U0PA)
Этот ноутбук Hewlett-Packard создан для тех, кто ценит мощность и стиль. Просторный 15,6-дюймовый экран с матрицей IPS передаёт сочную и чёткую картинку — работать и отдыхать за таким дисплеем одно удовольствие. Целых восемь ядер процессора и 32 Гб оперативной памяти DDR5 с лёгкостью справятся с ресурсозатратными задачами — от сложных офисных проектов до творческих приложений, а 6 Гб видеопамяти дискретной видеокарты открывают двери в мир графики и редактирования фото или видео. Скоростной SSD обеспечивает мгновенную загрузку файлов и запуск системы на базе Windows 11 Pro. Аккумулятор Li-Pol дарит надёжную мобильность, а вес ноутбука не даст устать даже в дороге. Алюминиевый корпус не только прочен, но и выглядит безупречно в стильном серебристом цвете. Встроенная подсветка клавиатуры добавит комфорта при работе в полумраке, а сканер отпечатка пальца защитит ваши данные одним прикосновением. Частота обновления экрана 60 Гц — это плавное изображение для ежедневной работы и развлечений.
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