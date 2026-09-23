Ноутбук HP EliteBook 645 G10 14" FHD IPS Ryzen 5 Pro 7530U 16Gb/512Gb SSD Silver (75C08AV)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP EliteBook 645 G10 14" FHD IPS Ryzen 5 Pro 7530U 16Gb/512Gb SSD Silver (75C08AV)
Компактный ноутбук Hewlett-Packard с диагональю экрана 14 дюймов — отличный вариант для работы и учебы в дороге. Яркий дисплей с разрешением 1920x1080 обеспечивает четкое и приятное изображение, делая комфортной работу с документами, фото и видео. Шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 и 16 Гб оперативной памяти легко справляются с многозадачностью, а быстрый SSD на 512 Гб позволяет хранить все важные файлы под рукой и обеспечивает мгновенный запуск приложений. Сканер отпечатка пальца гарантирует удобную и быструю авторизацию. Ноутбук работает на современной Windows 11 Pro и оснащён USB Type-C для подключения необходимых устройств. Лёгкий и эффективный — всё, что нужно для динамичного ритма жизни.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серебристый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 645 G10 14" FHD IPS Ryzen 5 Pro 7530U 16Gb/512Gb SSD Silver (75C08AV)