Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14" IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (901D0AV)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14" IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb SSD Silver Win11Home (901D0AV)
Лёгкий и элегантный ноутбук HP весом всего 1,39 кг отлично подойдёт для мобильной работы и путешествий — не занимает много места и легко помещается в сумку. Металлический корпус придаёт устройству стиль и прочность, а серебристый цвет выделяет вас среди других. 14-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 на IPS-матрице порадует чёткой картинкой и широкими углами обзора — комфортно работать с текстами, графикой или смотреть фильмы. Мощный 12-ядерный процессор и 16 Гб оперативной памяти DDR5 гарантируют быструю работу одновременно с несколькими приложениями и уверенное выполнение сложных задач. Подсветка клавиатуры позволяет работать даже при слабом освещении, а встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ к информации. Windows 11 Home предлагает современные возможности и интуитивно понятный интерфейс для продуктивной работы и отдыха.
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