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Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14" Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14" Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA)

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Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 3
Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 4
Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 5
Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 6
Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 7
Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 8
Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 9
Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 10
Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 11
Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 12
Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 13
Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 14
Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 15
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Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 24
Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 25
Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 26
Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook 640
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 14
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 15
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 16
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 17
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 18
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 19
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 20
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 21
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 22
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 23
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 24
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 25
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 26
  • Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14&quot; Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
108 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735366
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 640
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
14
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14" Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA)

Компактный и лёгкий ноутбук Hewlett-Packard весом всего 1,39 кг станет идеальным спутником для мобильной работы и учёбы. Прочный алюминиевый корпус не только выглядит стильно, но и защищает устройство в дороге. Яркий 14-дюймовый экран с чётким разрешением 1920x1200 порадует качественной картинкой — будь то работа с документами или отдых за фильмом. 12-ядерный процессор Intel и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают высокую скорость отклика даже при многозадачности. Просторный SSD на 512 Гб позволят хранить все необходимые данные без необходимости внешних накопителей. Встроенная видеокарта подойдёт для повседневных задач, а наличие двух портов USB Type-C расширяет удобство подключения. Подсветка клавиатуры делает работу комфортной в любое время суток, а сканер отпечатка пальца добавляет дополнительный уровень безопасности. Современная версия Bluetooth v5.3 обеспечивает быструю и стабильную связь с аксессуарами. Ноутбук поставляется без операционной системы, что даёт свободу выбрать нужную платформу.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14" Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 640
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
14
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Развернуть
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и лёгкий ноутбук Hewlett-Packard весом всего 1,39 кг станет идеальным спутником для мобильной работы и учёбы. Прочный алюминиевый корпус не только выглядит стильно, но и защищает устройство в дороге. Яркий 14-дюймовый экран с чётким разрешением 1920x1200 порадует качественной картинкой — будь то работа с документами или отдых за фильмом. 12-ядерный процессор Intel и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают высокую скорость отклика даже при многозадачности. Просторный SSD на 512 Гб позволят хранить все необходимые данные без необходимости внешних накопителей. Встроенная видеокарта подойдёт для повседневных задач, а наличие двух портов USB Type-C расширяет удобство подключения. Подсветка клавиатуры делает работу комфортной в любое время суток, а сканер отпечатка пальца добавляет дополнительный уровень безопасности. Современная версия Bluetooth v5.3 обеспечивает быструю и стабильную связь с аксессуарами. Ноутбук поставляется без операционной системы, что даёт свободу выбрать нужную платформу.
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Отзывы


Ноутбук HP EliteBook 640 G11 14" Core Ultra 7 155U 16Gb/512Gb SSD серебристый (A23E2EA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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