Ноутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16" IPS 16Gb/512Gb (C15A9ET)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16" IPS 16Gb/512Gb (C15A9ET)
Современный ноутбук Hewlett-Packard с мощным 12-ядерным процессором Intel идеально подходит для тех, кто ценит высокую производительность и быструю работу без ожидания. Диагональ экрана 16 дюймов и чёткое разрешение 1920x1200 дарят комфорт при просмотре фильмов и работе с документами. SSD на 512 Гб обеспечивает мгновенный запуск системы и приложений, а 16 Гб оперативной памяти позволяют легко справляться с многозадачностью. Подсветка клавиатуры добавляет удобства при работе в тёмное время суток, встроенный кард-ридер делает обмен данными максимально простым. Сканер отпечатка пальца заботится о вашей безопасности, а современная версия Bluetooth v5.4 открывает быстрые беспроводные возможности. Устройство оснащено USB Type-C портом и работает на Windows 11 Pro для максимального комфорта и производительности.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16" IPS 16Gb/512Gb (C15A9ET)