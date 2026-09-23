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Ноутбук HP Probook 440 G11 14" IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D3NU2AT) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP Probook 440 G11 14" IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D3NU2AT)

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Ноутбук HP Probook 440 G11 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D3NU2AT) - фото 1
Ноутбук HP Probook 440 G11 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D3NU2AT) - фото 2
Ноутбук HP Probook 440 G11 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D3NU2AT) - фото 3
Ноутбук HP Probook 440 G11 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D3NU2AT) - фото 4
Ноутбук HP Probook 440 G11 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D3NU2AT) - фото 5
Ноутбук HP Probook 440 G11 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D3NU2AT) - фото 6
Ноутбук HP Probook 440 G11 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D3NU2AT) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 440
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
  • Ноутбук HP Probook 440 G11 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D3NU2AT) - фото 1
  • Ноутбук HP Probook 440 G11 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D3NU2AT) - фото 2
  • Ноутбук HP Probook 440 G11 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D3NU2AT) - фото 3
  • Ноутбук HP Probook 440 G11 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D3NU2AT) - фото 4
  • Ноутбук HP Probook 440 G11 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D3NU2AT) - фото 5
  • Ноутбук HP Probook 440 G11 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D3NU2AT) - фото 6
  • Ноутбук HP Probook 440 G11 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D3NU2AT) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735361
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Характеристики

Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 440
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
Intel® Core™ Ultra 5 125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук HP Probook 440 G11 14" IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D3NU2AT)

Компактный ноутбук Hewlett-Packard весом всего 1,39 кг легко отправится с вами на учёбу, работу или встречу. 14-дюймовый экран с чётким разрешением 1920x1200 порадует яркой картинкой и комфортом для глаз — идеален для многочасовой работы и развлечений. Процессор Intel с впечатляющими 12 ядрами и 16 Гб оперативной памяти позволит запускать профессиональные программы и работать с несколькими задачами одновременно без малейших задержек. Быстрый SSD на 512 Гб обеспечит мгновенную загрузку файлов и приложений, а встроенная видеокарта отлично подойдёт для офисных приложений и мультимедиа. Два порта USB Type-C расширяют ваши возможности подключения. Благодаря подсветке клавиатуры работать удобно и днём, и ночью. Корпус из алюминия добавляет нотку премиальности и гарантирует надёжность устройства. Операционная система не установлена — вы сами выбираете подходящее программное обеспечение. Bluetooth версии v5.3 обеспечит быстрый и стабильный обмен данными с современными гаджетами.

Отзывы о товаре Ноутбук HP Probook 440 G11 14" IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D3NU2AT)




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Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 440
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
Intel® Core™ Ultra 5 125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Развернуть
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный ноутбук Hewlett-Packard весом всего 1,39 кг легко отправится с вами на учёбу, работу или встречу. 14-дюймовый экран с чётким разрешением 1920x1200 порадует яркой картинкой и комфортом для глаз — идеален для многочасовой работы и развлечений. Процессор Intel с впечатляющими 12 ядрами и 16 Гб оперативной памяти позволит запускать профессиональные программы и работать с несколькими задачами одновременно без малейших задержек. Быстрый SSD на 512 Гб обеспечит мгновенную загрузку файлов и приложений, а встроенная видеокарта отлично подойдёт для офисных приложений и мультимедиа. Два порта USB Type-C расширяют ваши возможности подключения. Благодаря подсветке клавиатуры работать удобно и днём, и ночью. Корпус из алюминия добавляет нотку премиальности и гарантирует надёжность устройства. Операционная система не установлена — вы сами выбираете подходящее программное обеспечение. Bluetooth версии v5.3 обеспечит быстрый и стабильный обмен данными с современными гаджетами.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук HP Probook 440 G11 14" IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D3NU2AT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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