Ноутбук HP Probook 440 G11 14" IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D3NU2AT)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP Probook 440 G11 14" IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D3NU2AT)
Компактный ноутбук Hewlett-Packard весом всего 1,39 кг легко отправится с вами на учёбу, работу или встречу. 14-дюймовый экран с чётким разрешением 1920x1200 порадует яркой картинкой и комфортом для глаз — идеален для многочасовой работы и развлечений. Процессор Intel с впечатляющими 12 ядрами и 16 Гб оперативной памяти позволит запускать профессиональные программы и работать с несколькими задачами одновременно без малейших задержек. Быстрый SSD на 512 Гб обеспечит мгновенную загрузку файлов и приложений, а встроенная видеокарта отлично подойдёт для офисных приложений и мультимедиа. Два порта USB Type-C расширяют ваши возможности подключения. Благодаря подсветке клавиатуры работать удобно и днём, и ночью. Корпус из алюминия добавляет нотку премиальности и гарантирует надёжность устройства. Операционная система не установлена — вы сами выбираете подходящее программное обеспечение. Bluetooth версии v5.3 обеспечит быстрый и стабильный обмен данными с современными гаджетами.
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