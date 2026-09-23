Ноутбук HP ZBook Power G11 16" Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro серый (A8WN3PT)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ZBook Power G11 16" Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro серый (A8WN3PT)
Этот ноутбук Hewlett-Packard легко справится с самыми требовательными задачами благодаря мощному 16-ядерному процессору Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти. Большой 16-дюймовый экран с расширенным разрешением 1920x1200 идеально подходит для работы с графикой, таблицами или мультимедиа, а 4 Гб видеопамяти обеспечивают плавную работу даже ресурсозатратных приложений. Элегантный металлический корпус приятен на ощупь и подчёркивает солидность устройства. При весе 2,12 кг ноутбук остаётся мобильным — подходящий вариант для тех, кто часто берёт технику с собой. Подсветка клавиатуры добавляет комфорта при работе в темноте, а сканер отпечатка пальца защитит вашу информацию — сочетание удобства и безопасности. Установленная Windows 11 Pro готова к активной, продвинутой работе прямо из коробки, а два порта USB 3.0 дают возможность быстро подключить дополнительные устройства. Оптический привод не занимает место, ноутбук остаётся компактнее и легче. Надёжный инструмент для тех, кто ценит производительность и комфорт.
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