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Ноутбук HP ZBook Power G11 16" IPS Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro (A8WM2PT) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP ZBook Power G11 16" IPS Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro (A8WM2PT)

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Ноутбук HP ZBook Power G11 16&quot; IPS Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro (A8WM2PT) - фото 1
Ноутбук HP ZBook Power G11 16&quot; IPS Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro (A8WM2PT) - фото 2
Ноутбук HP ZBook Power G11 16&quot; IPS Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro (A8WM2PT) - фото 3
Ноутбук HP ZBook Power G11 16&quot; IPS Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro (A8WM2PT) - фото 4
Ноутбук HP ZBook Power G11 16&quot; IPS Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro (A8WM2PT) - фото 5
Ноутбук HP ZBook Power G11 16&quot; IPS Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro (A8WM2PT) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ZBook Power
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук HP ZBook Power G11 16&quot; IPS Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro (A8WM2PT) - фото 1
  • Ноутбук HP ZBook Power G11 16&quot; IPS Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro (A8WM2PT) - фото 2
  • Ноутбук HP ZBook Power G11 16&quot; IPS Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro (A8WM2PT) - фото 3
  • Ноутбук HP ZBook Power G11 16&quot; IPS Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro (A8WM2PT) - фото 4
  • Ноутбук HP ZBook Power G11 16&quot; IPS Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro (A8WM2PT) - фото 5
  • Ноутбук HP ZBook Power G11 16&quot; IPS Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro (A8WM2PT) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
219 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735359
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Характеристики

Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ZBook Power
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX A2000
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
83 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3.3

Описание товара Ноутбук HP ZBook Power G11 16" IPS Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro (A8WM2PT)

Этот ноутбук Hewlett-Packard с диагональю экрана 16 дюймов объединяет комфорт большого дисплея и современный стиль. 16-ядерный процессор легко справляется с многозадачностью, ресурсными программами и современными играми. Дискретная видеокарта с 8 Гб собственной памяти обеспечивает плавную работу графических приложений и воспроизведение контента без задержек. Объём оперативной памяти 16 Гб DDR5 позволяет запускать множество приложений одновременно — ноутбук не будет «тормозить» даже при серьёзных нагрузках. Встроенный SSD ускоряет запуск системы и программ, сокращая время ожидания. IPS-матрица передаёт яркое, чёткое изображение, а частота обновления экрана 60 Гц делает просмотр фильмов и работу комфортной и приятной. Эргономика продумана: клавиатура с подсветкой позволит работать даже в тёмном помещении, а сканер отпечатка пальца добавляет современный уровень безопасности. Компактный, стильный корпус серого цвета гармонично впишется в любой интерьер. Лёгкий и надёжный аккумулятор Li-Pol поддержит длительную работу без подзарядки. Операционная система Windows 11 Pro открывает всё многообразие полезных возможностей для бизнеса и творчества.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ZBook Power G11 16" IPS Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro (A8WM2PT)




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Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ZBook Power
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX A2000
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
83 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Hewlett-Packard с диагональю экрана 16 дюймов объединяет комфорт большого дисплея и современный стиль. 16-ядерный процессор легко справляется с многозадачностью, ресурсными программами и современными играми. Дискретная видеокарта с 8 Гб собственной памяти обеспечивает плавную работу графических приложений и воспроизведение контента без задержек. Объём оперативной памяти 16 Гб DDR5 позволяет запускать множество приложений одновременно — ноутбук не будет «тормозить» даже при серьёзных нагрузках. Встроенный SSD ускоряет запуск системы и программ, сокращая время ожидания. IPS-матрица передаёт яркое, чёткое изображение, а частота обновления экрана 60 Гц делает просмотр фильмов и работу комфортной и приятной. Эргономика продумана: клавиатура с подсветкой позволит работать даже в тёмном помещении, а сканер отпечатка пальца добавляет современный уровень безопасности. Компактный, стильный корпус серого цвета гармонично впишется в любой интерьер. Лёгкий и надёжный аккумулятор Li-Pol поддержит длительную работу без подзарядки. Операционная система Windows 11 Pro открывает всё многообразие полезных возможностей для бизнеса и творчества.
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Ноутбук HP ZBook Power G11 16" IPS Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro (A8WM2PT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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