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Ноутбук HP ProBook 4 G1a 16" IPS FHD Ryzen 5 230 16Gb SSD256Gb Win 11 Pro silver (BM2S8UT) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP ProBook 4 G1a 16" IPS FHD Ryzen 5 230 16Gb SSD256Gb Win 11 Pro silver (BM2S8UT)

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Ноутбук HP ProBook 4 G1a 16&quot; IPS FHD Ryzen 5 230 16Gb SSD256Gb Win 11 Pro silver (BM2S8UT) - фото 1
Ноутбук HP ProBook 4 G1a 16&quot; IPS FHD Ryzen 5 230 16Gb SSD256Gb Win 11 Pro silver (BM2S8UT) - фото 2
Ноутбук HP ProBook 4 G1a 16&quot; IPS FHD Ryzen 5 230 16Gb SSD256Gb Win 11 Pro silver (BM2S8UT) - фото 3
Ноутбук HP ProBook 4 G1a 16&quot; IPS FHD Ryzen 5 230 16Gb SSD256Gb Win 11 Pro silver (BM2S8UT) - фото 4
Ноутбук HP ProBook 4 G1a 16&quot; IPS FHD Ryzen 5 230 16Gb SSD256Gb Win 11 Pro silver (BM2S8UT) - фото 5
Ноутбук HP ProBook 4 G1a 16&quot; IPS FHD Ryzen 5 230 16Gb SSD256Gb Win 11 Pro silver (BM2S8UT) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP Probook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
256 Гб
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  • Ноутбук HP ProBook 4 G1a 16&quot; IPS FHD Ryzen 5 230 16Gb SSD256Gb Win 11 Pro silver (BM2S8UT) - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1a 16&quot; IPS FHD Ryzen 5 230 16Gb SSD256Gb Win 11 Pro silver (BM2S8UT) - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1a 16&quot; IPS FHD Ryzen 5 230 16Gb SSD256Gb Win 11 Pro silver (BM2S8UT) - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1a 16&quot; IPS FHD Ryzen 5 230 16Gb SSD256Gb Win 11 Pro silver (BM2S8UT) - фото 5
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1a 16&quot; IPS FHD Ryzen 5 230 16Gb SSD256Gb Win 11 Pro silver (BM2S8UT) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735358
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
230
Частота процессора, ГГц
3.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 760M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук HP ProBook 4 G1a 16" IPS FHD Ryzen 5 230 16Gb SSD256Gb Win 11 Pro silver (BM2S8UT)

Этот ноутбук Hewlett-Packard станет надёжным помощником как в работе, так и в развлечениях. Легкий корпус из алюминия весит всего 1,75 кг — удобно брать с собой в поездки или командировки. Шестиядерный процессор AMD и видеокарта AMD Radeon 760M уверенно справляются с многозадачностью, а объём оперативной памяти 16 ГБ позволяет работать с несколькими программами одновременно без зависаний. 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 порадует детализацией, удобен для работы с документами и просмотра фильмов. Современный SSD на 256 Гб обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, что особенно ценно в динамичном ритме жизни. Две порта USB Type-C расширяют возможности подключения аксессуаров. Наличие подсветки клавиатуры делает работу комфортной даже при слабом освещении, а обновлённая версия Bluetooth v5.3 обеспечит стабильное соединение с беспроводными устройствами. С установленной Windows 11 Pro всё готово к работе с первого включения. Аккумулятор Li-Pol поддерживает ноутбук в тонком и лёгком корпусе, заботясь о вашей мобильности.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 4 G1a 16" IPS FHD Ryzen 5 230 16Gb SSD256Gb Win 11 Pro silver (BM2S8UT)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
230
Частота процессора, ГГц
3.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 760M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Hewlett-Packard станет надёжным помощником как в работе, так и в развлечениях. Легкий корпус из алюминия весит всего 1,75 кг — удобно брать с собой в поездки или командировки. Шестиядерный процессор AMD и видеокарта AMD Radeon 760M уверенно справляются с многозадачностью, а объём оперативной памяти 16 ГБ позволяет работать с несколькими программами одновременно без зависаний. 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 порадует детализацией, удобен для работы с документами и просмотра фильмов. Современный SSD на 256 Гб обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, что особенно ценно в динамичном ритме жизни. Две порта USB Type-C расширяют возможности подключения аксессуаров. Наличие подсветки клавиатуры делает работу комфортной даже при слабом освещении, а обновлённая версия Bluetooth v5.3 обеспечит стабильное соединение с беспроводными устройствами. С установленной Windows 11 Pro всё готово к работе с первого включения. Аккумулятор Li-Pol поддерживает ноутбук в тонком и лёгком корпусе, заботясь о вашей мобильности.
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Отзывы


Ноутбук HP ProBook 4 G1a 16" IPS FHD Ryzen 5 230 16Gb SSD256Gb Win 11 Pro silver (BM2S8UT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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