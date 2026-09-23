Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VX6PT)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VX6PT)
Этот ноутбук Hewlett-Packard с алюминиевым корпусом сочетает стиль и надежность. Большой 16-дюймовый экран с чётким разрешением 1920x1200 и технологией IPS обеспечивает яркое, насыщенное изображение для любых задач — просмотр фильмов, работа, творчество. Мощный 16-ядерный процессор серии Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти легко справляются с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. Дискретная видеокарта с 4 Гб памяти подходит и для сложной графики, и для современных игр. Работает устройство на Windows 11 Pro — для максимального удобства и гибкости управления. Современный SSD-диск обеспечивает мгновенный запуск и быстрый доступ к файлам. Сканер отпечатка пальца бережёт ваши данные, а клавиатура с подсветкой делает работу комфортной в любое время суток. Вес всего 1,79 кг даёт свободу брать ноутбук с собой — он не станет тяжёлой обузой.
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