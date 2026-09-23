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Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 32Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VT7PT) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 32Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VT7PT)

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Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 32Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VT7PT) - фото 1
Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 32Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VT7PT) - фото 2
Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 32Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VT7PT) - фото 3
Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 32Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VT7PT) - фото 4
Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 32Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VT7PT) - фото 5
Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 32Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VT7PT) - фото 6
Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 32Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VT7PT) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP Zbook Firefly 16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 32Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VT7PT) - фото 1
  • Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 32Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VT7PT) - фото 2
  • Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 32Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VT7PT) - фото 3
  • Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 32Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VT7PT) - фото 4
  • Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 32Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VT7PT) - фото 5
  • Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 32Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VT7PT) - фото 6
  • Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 32Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VT7PT) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
159 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735355
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Характеристики

Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Zbook Firefly 16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.9

Описание товара Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 32Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VT7PT)

HP выпускает мощный ноутбук с большим 16-дюймовым IPS-экраном — цветопередача радует глаз, а пространства достаточно для работы и развлечений. 16-ядерный процессор с впечатляющей частотой 3,8 ГГц и 32 Гб современной оперативной памяти DDR5 позволят работать с ресурсоёмкими задачами, редактировать видео, обрабатывать фотографии и запускать одновременно множество программ — система не подведёт. Быстрый SSD накопитель обеспечивает мгновенную загрузку и отклик. Корпус из металла в стильном сером цвете выглядит солидно и защищает от случайных повреждений. Для удобства предусмотрена подсветка клавиатуры — комфортно работать даже в темноте, а сканер отпечатка добавит уверенности в безопасности ваших данных. Современная Windows 11 Pro уже установлена, чтобы вы могли работать сразу из коробки.

Отзывы о товаре Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 32Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VT7PT)




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Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Zbook Firefly 16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
HP выпускает мощный ноутбук с большим 16-дюймовым IPS-экраном — цветопередача радует глаз, а пространства достаточно для работы и развлечений. 16-ядерный процессор с впечатляющей частотой 3,8 ГГц и 32 Гб современной оперативной памяти DDR5 позволят работать с ресурсоёмкими задачами, редактировать видео, обрабатывать фотографии и запускать одновременно множество программ — система не подведёт. Быстрый SSD накопитель обеспечивает мгновенную загрузку и отклик. Корпус из металла в стильном сером цвете выглядит солидно и защищает от случайных повреждений. Для удобства предусмотрена подсветка клавиатуры — комфортно работать даже в темноте, а сканер отпечатка добавит уверенности в безопасности ваших данных. Современная Windows 11 Pro уже установлена, чтобы вы могли работать сразу из коробки.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 32Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VT7PT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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