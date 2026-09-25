Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA 16" IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000518)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA 16" IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000518)
TECNO предлагает ноутбук с большим 16-дюймовым IPS-экраном и чётким разрешением 1920x1200 — идеален для работы, учёбы и развлечений. 8 Гб быстрой памяти LPDDR5 и SSD на 512 Гб позволяют мгновенно запускать приложения и хранить все важные файлы под рукой. Процессор AMD с частотой 3,3 ГГц и видеокарта Radeon 660M легко справляются с многозадачностью и графическими задачами. Удобный сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ. Лёгкий вес — всего 1,76 кг — делает ноутбук настоящим спутником в офисе и в дороге, а надежный алюминиевый корпус подчеркивает его стиль и прочность. Поддержка Bluetooth v5.4 открывает дополнительные возможности для подключения современной периферии.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
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