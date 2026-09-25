Top.Mail.Ru
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 1
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 2
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 3
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 4
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 5
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 6
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 7
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 8
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 9
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 10
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 11
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 12
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 13
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 14
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 15
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 16
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 17
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 18
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 19
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 20
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 21
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 22
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 23
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 24
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 25
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 26
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 27
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 28
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 29
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 30
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 31
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 32
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 33
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 34
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 35
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 36
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 37
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 38
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 1
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 2
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 3
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 4
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 5
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 6
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 7
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 8
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 9
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 10
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 11
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 12
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 13
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 14
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 15
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 16
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 17
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 18
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 19
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 20
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 21
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 22
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 23
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 24
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 25
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 26
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 27
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 28
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 29
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 30
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 31
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 32
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 33
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 34
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 35
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 36
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 37
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 38
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 560 руб. 
Начислим 745 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735352
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618)
46 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
4

Описание товара Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618)

Этот ноутбук TECNO сочетает в себе стиль и производительность. Большой 16-дюймовый IPS-экран с расширенным разрешением 1920x1200 идеально подходит для работы с документами, просмотра фильмов и комфортного интернет-сёрфинга — всё выглядит чётко и ярко. Благодаря процессору Intel с частотой 2,1 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти устройство справляется с повседневными задачами без задержек. Компактный для своего класса — весит всего 1,75 кг, а прочный алюминиевый корпус не боится активной жизни. 512 ГБ SSD обеспечивают быструю загрузку системы и приложений, а встроенный кард-ридер расширяет ваши возможности по работе с фото и документами. Современный Bluetooth v5.4 облегчает подключение аксессуаров. Уже установлена Windows 11 Home — можно сразу приступить к работе. Лаконичный серый цвет подчеркнёт ваш вкус и деловой стиль.

Отзывы о товаре Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук TECNO сочетает в себе стиль и производительность. Большой 16-дюймовый IPS-экран с расширенным разрешением 1920x1200 идеально подходит для работы с документами, просмотра фильмов и комфортного интернет-сёрфинга — всё выглядит чётко и ярко. Благодаря процессору Intel с частотой 2,1 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти устройство справляется с повседневными задачами без задержек. Компактный для своего класса — весит всего 1,75 кг, а прочный алюминиевый корпус не боится активной жизни. 512 ГБ SSD обеспечивают быструю загрузку системы и приложений, а встроенный кард-ридер расширяет ваши возможности по работе с фото и документами. Современный Bluetooth v5.4 облегчает подключение аксессуаров. Уже установлена Windows 11 Home — можно сразу приступить к работе. Лаконичный серый цвет подчеркнёт ваш вкус и деловой стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618) - по цене 46560 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...