Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618)
Этот ноутбук TECNO сочетает в себе стиль и производительность. Большой 16-дюймовый IPS-экран с расширенным разрешением 1920x1200 идеально подходит для работы с документами, просмотра фильмов и комфортного интернет-сёрфинга — всё выглядит чётко и ярко. Благодаря процессору Intel с частотой 2,1 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти устройство справляется с повседневными задачами без задержек. Компактный для своего класса — весит всего 1,75 кг, а прочный алюминиевый корпус не боится активной жизни. 512 ГБ SSD обеспечивают быструю загрузку системы и приложений, а встроенный кард-ридер расширяет ваши возможности по работе с фото и документами. Современный Bluetooth v5.4 облегчает подключение аксессуаров. Уже установлена Windows 11 Home — можно сразу приступить к работе. Лаконичный серый цвет подчеркнёт ваш вкус и деловой стиль.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
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Отзывы о товаре Ноутбук Tecno MegaBook K16SAA 16" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000618)