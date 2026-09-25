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Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6" IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000517) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6" IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000517)

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Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000517) - фото 1
Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000517) - фото 2
Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000517) - фото 3
Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000517) - фото 4
Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000517) - фото 5
Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000517) - фото 6
Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000517) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000517) - фото 1
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000517) - фото 2
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000517) - фото 3
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000517) - фото 4
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000517) - фото 5
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000517) - фото 6
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000517) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 500 руб. 
Начислим 712 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735350
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6" IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000517)
44 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
4

Описание товара Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6" IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000517)

Этот ноутбук TECNO объединяет производительность и стиль в одном устройстве. Лёгкий вес — всего 1,58 кг — делает его отличным выбором для тех, кто часто работает в пути и ценит мобильность. Большой 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 и качественной IPS-матрицей подарит сочные цвета и насыщенное изображение при просмотре фильмов и работе с графикой. Графический контроллер AMD Radeon 660M справится с повседневными задачами и лёгким творчеством. Мощный процессор AMD с частотой 3,3 ГГц и быстрая оперативная память LPDDR5 на 8 Гб обеспечивают плавную работу без задержек. Вместительный SSD на 512 Гб поместит все ваши приложения, документы и мультимедиа. Благодаря установленному кард-ридеру легко переносить фото и видео с карт памяти. Современная версия Bluetooth 5.4 позволяет подключать устройства быстро и без перебоев. Корпус из прочного алюминия смотрится стильно и придаёт ноутбуку надёжность. Сканер отпечатка пальца делает доступ к данным простым и безопасным. Этот ноутбук отлично подойдёт для учёбы, работы и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6" IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000517)




Магазины и пункты выдачи в Москве


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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук TECNO объединяет производительность и стиль в одном устройстве. Лёгкий вес — всего 1,58 кг — делает его отличным выбором для тех, кто часто работает в пути и ценит мобильность. Большой 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 и качественной IPS-матрицей подарит сочные цвета и насыщенное изображение при просмотре фильмов и работе с графикой. Графический контроллер AMD Radeon 660M справится с повседневными задачами и лёгким творчеством. Мощный процессор AMD с частотой 3,3 ГГц и быстрая оперативная память LPDDR5 на 8 Гб обеспечивают плавную работу без задержек. Вместительный SSD на 512 Гб поместит все ваши приложения, документы и мультимедиа. Благодаря установленному кард-ридеру легко переносить фото и видео с карт памяти. Современная версия Bluetooth 5.4 позволяет подключать устройства быстро и без перебоев. Корпус из прочного алюминия смотрится стильно и придаёт ноутбуку надёжность. Сканер отпечатка пальца делает доступ к данным простым и безопасным. Этот ноутбук отлично подойдёт для учёбы, работы и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6" IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000517) - по цене 44500 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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