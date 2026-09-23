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Ноутбук Rikor Pro 3 15 OH-03 15.6" Core i3-1220P 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (790F3002) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Rikor Pro 3 15 OH-03 15.6" Core i3-1220P 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (790F3002)

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Ноутбук Rikor Pro 3 15 OH-03 15.6&quot; Core i3-1220P 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (790F3002) - фото 1
Ноутбук Rikor Pro 3 15 OH-03 15.6&quot; Core i3-1220P 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (790F3002) - фото 2
Ноутбук Rikor Pro 3 15 OH-03 15.6&quot; Core i3-1220P 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (790F3002) - фото 3
Ноутбук Rikor Pro 3 15 OH-03 15.6&quot; Core i3-1220P 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (790F3002) - фото 4
Ноутбук Rikor Pro 3 15 OH-03 15.6&quot; Core i3-1220P 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (790F3002) - фото 5
Ноутбук Rikor Pro 3 15 OH-03 15.6&quot; Core i3-1220P 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (790F3002) - фото 6
Ноутбук Rikor Pro 3 15 OH-03 15.6&quot; Core i3-1220P 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (790F3002) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Rikor PRO 3
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Rikor Pro 3 15 OH-03 15.6&quot; Core i3-1220P 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (790F3002) - фото 1
  • Ноутбук Rikor Pro 3 15 OH-03 15.6&quot; Core i3-1220P 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (790F3002) - фото 2
  • Ноутбук Rikor Pro 3 15 OH-03 15.6&quot; Core i3-1220P 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (790F3002) - фото 3
  • Ноутбук Rikor Pro 3 15 OH-03 15.6&quot; Core i3-1220P 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (790F3002) - фото 4
  • Ноутбук Rikor Pro 3 15 OH-03 15.6&quot; Core i3-1220P 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (790F3002) - фото 5
  • Ноутбук Rikor Pro 3 15 OH-03 15.6&quot; Core i3-1220P 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (790F3002) - фото 6
  • Ноутбук Rikor Pro 3 15 OH-03 15.6&quot; Core i3-1220P 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (790F3002) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735346
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Характеристики

Бренд
Rikor
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Rikor PRO 3
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1220P
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.2 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Rikor Pro 3 15 OH-03 15.6" Core i3-1220P 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (790F3002)

Ноутбук Rikor сочетает в себе лёгкость и универсальность — весит всего 1,65 кг, поэтому станет отличным спутником для работы и учёбы в любом месте. Большой 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 порадует чёткой и яркой картинкой при комфортной частоте обновления 60 Гц — идеально для просмотра фильмов, работы с документами и интернет-сёрфинга. Подсветка клавиатуры поможет работать допоздна, а стильный чёрный корпус радует современным дизайном. Оперативная память DDR4 обеспечивает быструю работу системы, а процессор Intel Core i3 с частотой 1,5 ГГц хорошо справится с повседневными задачами на Windows 11 Pro.

Отзывы о товаре Ноутбук Rikor Pro 3 15 OH-03 15.6" Core i3-1220P 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (790F3002)




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Характеристики
Бренд
Rikor
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Rikor PRO 3
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
1220P
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.2 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Rikor сочетает в себе лёгкость и универсальность — весит всего 1,65 кг, поэтому станет отличным спутником для работы и учёбы в любом месте. Большой 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 порадует чёткой и яркой картинкой при комфортной частоте обновления 60 Гц — идеально для просмотра фильмов, работы с документами и интернет-сёрфинга. Подсветка клавиатуры поможет работать допоздна, а стильный чёрный корпус радует современным дизайном. Оперативная память DDR4 обеспечивает быструю работу системы, а процессор Intel Core i3 с частотой 1,5 ГГц хорошо справится с повседневными задачами на Windows 11 Pro.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Rikor Pro 3 15 OH-03 15.6" Core i3-1220P 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (790F3002) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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