Ноутбук Rikor Pro 3 15 OH-03 15.6" Core i3-1220P 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (790F3002)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Rikor Pro 3 15 OH-03 15.6" Core i3-1220P 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (790F3002)
Ноутбук Rikor сочетает в себе лёгкость и универсальность — весит всего 1,65 кг, поэтому станет отличным спутником для работы и учёбы в любом месте. Большой 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 порадует чёткой и яркой картинкой при комфортной частоте обновления 60 Гц — идеально для просмотра фильмов, работы с документами и интернет-сёрфинга. Подсветка клавиатуры поможет работать допоздна, а стильный чёрный корпус радует современным дизайном. Оперативная память DDR4 обеспечивает быструю работу системы, а процессор Intel Core i3 с частотой 1,5 ГГц хорошо справится с повседневными задачами на Windows 11 Pro.
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