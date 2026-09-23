Ноутбук MSI Venture 14 AI A1MG-038RU 14" 2.8K OLED Core 5 125H 16GB/512GB SSD Win11Pro Solid Gray (9S7-14Q221-038)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Venture 14 AI A1MG-038RU 14" 2.8K OLED Core 5 125H 16GB/512GB SSD Win11Pro Solid Gray (9S7-14Q221-038)
Этот ноутбук MSI весит всего 1,7 кг — его удобно брать с собой на работу, учёбу или в путешествия. Компактная диагональ экрана 14 дюймов не занимает лишнего места, а современная матрица OLED с разрешением 2880x1800 делает изображение ярким и чётким. Частота обновления 120 Гц подойдёт для плавной работы и быстрой реакции в динамичных задачах. Сердце ноутбука — 14-ядерный процессор Intel с частотой 1,2 ГГц, обеспечивающий многозадачность и быстрый отклик. SSD-накопитель гарантирует молниеносный запуск системы, а оперативная память DDR5 — высокую производительность даже в ресурсоёмких приложениях. Клавиатура с подсветкой превращает работу в комфорт даже в темноте, а стильный серый цвет корпуса подчёркивает современный характер устройства. На ноутбуке установлена Windows 11 Pro для максимальных возможностей прямо из коробки.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Venture 14 AI A1MG-038RU 14" 2.8K OLED Core 5 125H 16GB/512GB SSD Win11Pro Solid Gray (9S7-14Q221-038)