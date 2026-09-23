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Ноутбук MSI Venture 14 AI A1MG-038RU 14" 2.8K OLED Core 5 125H 16GB/512GB SSD Win11Pro Solid Gray (9S7-14Q221-038) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Venture 14 AI A1MG-038RU 14" 2.8K OLED Core 5 125H 16GB/512GB SSD Win11Pro Solid Gray (9S7-14Q221-038)

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Ноутбук MSI Venture 14 AI A1MG-038RU 14&quot; 2.8K OLED Core 5 125H 16GB/512GB SSD Win11Pro Solid Gray (9S7-14Q221-038) - фото 1
Ноутбук MSI Venture 14 AI A1MG-038RU 14&quot; 2.8K OLED Core 5 125H 16GB/512GB SSD Win11Pro Solid Gray (9S7-14Q221-038) - фото 2
Ноутбук MSI Venture 14 AI A1MG-038RU 14&quot; 2.8K OLED Core 5 125H 16GB/512GB SSD Win11Pro Solid Gray (9S7-14Q221-038) - фото 3
Ноутбук MSI Venture 14 AI A1MG-038RU 14&quot; 2.8K OLED Core 5 125H 16GB/512GB SSD Win11Pro Solid Gray (9S7-14Q221-038) - фото 4
Ноутбук MSI Venture 14 AI A1MG-038RU 14&quot; 2.8K OLED Core 5 125H 16GB/512GB SSD Win11Pro Solid Gray (9S7-14Q221-038) - фото 5
Ноутбук MSI Venture 14 AI A1MG-038RU 14&quot; 2.8K OLED Core 5 125H 16GB/512GB SSD Win11Pro Solid Gray (9S7-14Q221-038) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Venture 14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Venture 14 AI A1MG-038RU 14&quot; 2.8K OLED Core 5 125H 16GB/512GB SSD Win11Pro Solid Gray (9S7-14Q221-038) - фото 1
  • Ноутбук MSI Venture 14 AI A1MG-038RU 14&quot; 2.8K OLED Core 5 125H 16GB/512GB SSD Win11Pro Solid Gray (9S7-14Q221-038) - фото 2
  • Ноутбук MSI Venture 14 AI A1MG-038RU 14&quot; 2.8K OLED Core 5 125H 16GB/512GB SSD Win11Pro Solid Gray (9S7-14Q221-038) - фото 3
  • Ноутбук MSI Venture 14 AI A1MG-038RU 14&quot; 2.8K OLED Core 5 125H 16GB/512GB SSD Win11Pro Solid Gray (9S7-14Q221-038) - фото 4
  • Ноутбук MSI Venture 14 AI A1MG-038RU 14&quot; 2.8K OLED Core 5 125H 16GB/512GB SSD Win11Pro Solid Gray (9S7-14Q221-038) - фото 5
  • Ноутбук MSI Venture 14 AI A1MG-038RU 14&quot; 2.8K OLED Core 5 125H 16GB/512GB SSD Win11Pro Solid Gray (9S7-14Q221-038) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735343
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Venture 14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Втч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3.71

Описание товара Ноутбук MSI Venture 14 AI A1MG-038RU 14" 2.8K OLED Core 5 125H 16GB/512GB SSD Win11Pro Solid Gray (9S7-14Q221-038)

Этот ноутбук MSI весит всего 1,7 кг — его удобно брать с собой на работу, учёбу или в путешествия. Компактная диагональ экрана 14 дюймов не занимает лишнего места, а современная матрица OLED с разрешением 2880x1800 делает изображение ярким и чётким. Частота обновления 120 Гц подойдёт для плавной работы и быстрой реакции в динамичных задачах. Сердце ноутбука — 14-ядерный процессор Intel с частотой 1,2 ГГц, обеспечивающий многозадачность и быстрый отклик. SSD-накопитель гарантирует молниеносный запуск системы, а оперативная память DDR5 — высокую производительность даже в ресурсоёмких приложениях. Клавиатура с подсветкой превращает работу в комфорт даже в темноте, а стильный серый цвет корпуса подчёркивает современный характер устройства. На ноутбуке установлена Windows 11 Pro для максимальных возможностей прямо из коробки.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Venture 14 AI A1MG-038RU 14" 2.8K OLED Core 5 125H 16GB/512GB SSD Win11Pro Solid Gray (9S7-14Q221-038)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Venture 14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Развернуть
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Втч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук MSI весит всего 1,7 кг — его удобно брать с собой на работу, учёбу или в путешествия. Компактная диагональ экрана 14 дюймов не занимает лишнего места, а современная матрица OLED с разрешением 2880x1800 делает изображение ярким и чётким. Частота обновления 120 Гц подойдёт для плавной работы и быстрой реакции в динамичных задачах. Сердце ноутбука — 14-ядерный процессор Intel с частотой 1,2 ГГц, обеспечивающий многозадачность и быстрый отклик. SSD-накопитель гарантирует молниеносный запуск системы, а оперативная память DDR5 — высокую производительность даже в ресурсоёмких приложениях. Клавиатура с подсветкой превращает работу в комфорт даже в темноте, а стильный серый цвет корпуса подчёркивает современный характер устройства. На ноутбуке установлена Windows 11 Pro для максимальных возможностей прямо из коробки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Venture 14 AI A1MG-038RU 14" 2.8K OLED Core 5 125H 16GB/512GB SSD Win11Pro Solid Gray (9S7-14Q221-038) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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