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Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6" IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6" IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023)

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Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023) - фото 1
Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023) - фото 2
Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023) - фото 3
Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023) - фото 4
Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023) - фото 5
Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023) - фото 6
Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023) - фото 7
Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023) - фото 8
Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023) - фото 9
Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023) - фото 10
Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023) - фото 11
Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023) - фото 12
Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023) - фото 13
Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Thin 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023) - фото 1
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023) - фото 2
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023) - фото 3
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023) - фото 4
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023) - фото 5
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023) - фото 6
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023) - фото 7
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023) - фото 8
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023) - фото 9
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023) - фото 10
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023) - фото 11
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023) - фото 12
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023) - фото 13
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6&quot; IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735342
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Thin 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
3.4
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.4 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3.38

Описание товара Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6" IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023)

Игровой ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US для игр и работы На 15.6-дюймовом экране MSI Thin 15 B13VE-3023US с разрешением Full HD (1920x1080) удобно играть и работать с графикой. IPS-матрица даёт насыщенные цвета и широкие углы обзора. Ноутбук подходит для геймеров и тех, кому нужна высокая производительность для учебы или творческих задач. Процессор Intel Core i5-13420H и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 справляются с современными играми на средних и высоких настройках. Мощности хватает для работы с графическими редакторами и видеомонтажа. Клавиатура с подсветкой удобна для игры в любое время суток. Производительность Ноутбук работает на 8-ядерном процессоре Intel Core i5-13420H с частотой до 4.6 ГГц. 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми десятки вкладок и несколько программ одновременно. SSD диск на 512 ГБ загружает систему и игры за секунды. Экран Экран с диагональю 15.6 дюйма и разрешением FHD (1920x1080) отлично подходит для игр и фильмов. Технология IPS передаёт яркие цвета, а картинка не искажается, если смотреть на дисплей сбоку. Порты и разъёмы Для подключения периферии есть три порта USB 3.0 и один USB Type-C. Внешний монитор можно подключить через HDMI. Для стабильного проводного интернета предусмотрен разъём RJ-45, что важно для онлайн-игр. Для каких задач подойдет MSI Thin 15 B13VE-3023US Этот ноутбук выбирают геймеры для запуска новинок. Он также будет полезен студентам технических специальностей, дизайнерам и видеомонтажёрам, которым нужна производительность для требовательных программ. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 с 6 ГБ памяти для игр. Процессор Intel Core i5-13420H с частотой до 4.6 ГГц. 16 ГБ оперативной памяти для плавной многозадачности. Быстрый SSD диск на 512 ГБ для загрузки за секунды. Яркий 15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD. Клавиатура с подсветкой для комфортной игры в темноте. Потянет ли MSI Thin 15 B13VE-3023US современные игры? Да, видеокарта GeForce RTX 4050 и процессор Core i5 13-го поколения позволяют запускать большинство современных игр на средних или высоких настройках графики. Можно ли использовать этот ноутбук для учебы и работы? Конечно. Его мощности хватит для любых учебных и рабочих задач, включая программирование и работу с графикой. 16 ГБ ОЗУ и быстрый SSD делают работу плавной. Можно ли подключить к MSI Thin 15 B13VE-3023US внешний монитор? Да, для этого есть порт HDMI. Вы можете подключить второй монитор для расширения рабочего пространства или вывода изображения на телевизор. Хватит ли 512 ГБ SSD для игр и файлов? Объёма 512 ГБ достаточно для системы, нескольких игр и хранения файлов. Для большой коллекции игр может понадобиться внешний диск.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6" IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Thin 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
3.4
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.4 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US для игр и работы На 15.6-дюймовом экране MSI Thin 15 B13VE-3023US с разрешением Full HD (1920x1080) удобно играть и работать с графикой. IPS-матрица даёт насыщенные цвета и широкие углы обзора. Ноутбук подходит для геймеров и тех, кому нужна высокая производительность для учебы или творческих задач. Процессор Intel Core i5-13420H и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 справляются с современными играми на средних и высоких настройках. Мощности хватает для работы с графическими редакторами и видеомонтажа. Клавиатура с подсветкой удобна для игры в любое время суток. Производительность Ноутбук работает на 8-ядерном процессоре Intel Core i5-13420H с частотой до 4.6 ГГц. 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми десятки вкладок и несколько программ одновременно. SSD диск на 512 ГБ загружает систему и игры за секунды. Экран Экран с диагональю 15.6 дюйма и разрешением FHD (1920x1080) отлично подходит для игр и фильмов. Технология IPS передаёт яркие цвета, а картинка не искажается, если смотреть на дисплей сбоку. Порты и разъёмы Для подключения периферии есть три порта USB 3.0 и один USB Type-C. Внешний монитор можно подключить через HDMI. Для стабильного проводного интернета предусмотрен разъём RJ-45, что важно для онлайн-игр. Для каких задач подойдет MSI Thin 15 B13VE-3023US Этот ноутбук выбирают геймеры для запуска новинок. Он также будет полезен студентам технических специальностей, дизайнерам и видеомонтажёрам, которым нужна производительность для требовательных программ. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 с 6 ГБ памяти для игр. Процессор Intel Core i5-13420H с частотой до 4.6 ГГц. 16 ГБ оперативной памяти для плавной многозадачности. Быстрый SSD диск на 512 ГБ для загрузки за секунды. Яркий 15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD. Клавиатура с подсветкой для комфортной игры в темноте. Потянет ли MSI Thin 15 B13VE-3023US современные игры? Да, видеокарта GeForce RTX 4050 и процессор Core i5 13-го поколения позволяют запускать большинство современных игр на средних или высоких настройках графики. Можно ли использовать этот ноутбук для учебы и работы? Конечно. Его мощности хватит для любых учебных и рабочих задач, включая программирование и работу с графикой. 16 ГБ ОЗУ и быстрый SSD делают работу плавной. Можно ли подключить к MSI Thin 15 B13VE-3023US внешний монитор? Да, для этого есть порт HDMI. Вы можете подключить второй монитор для расширения рабочего пространства или вывода изображения на телевизор. Хватит ли 512 ГБ SSD для игр и файлов? Объёма 512 ГБ достаточно для системы, нескольких игр и хранения файлов. Для большой коллекции игр может понадобиться внешний диск.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6" IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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