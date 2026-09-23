Описание товара Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US 15.6" IPS FHD Core i5 13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX 4050 6Gb Win 11 Home grey (9S7-16R831-3023)

Игровой ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3023US для игр и работы На 15.6-дюймовом экране MSI Thin 15 B13VE-3023US с разрешением Full HD (1920x1080) удобно играть и работать с графикой. IPS-матрица даёт насыщенные цвета и широкие углы обзора. Ноутбук подходит для геймеров и тех, кому нужна высокая производительность для учебы или творческих задач. Процессор Intel Core i5-13420H и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 справляются с современными играми на средних и высоких настройках. Мощности хватает для работы с графическими редакторами и видеомонтажа. Клавиатура с подсветкой удобна для игры в любое время суток. Производительность Ноутбук работает на 8-ядерном процессоре Intel Core i5-13420H с частотой до 4.6 ГГц. 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми десятки вкладок и несколько программ одновременно. SSD диск на 512 ГБ загружает систему и игры за секунды. Экран Экран с диагональю 15.6 дюйма и разрешением FHD (1920x1080) отлично подходит для игр и фильмов. Технология IPS передаёт яркие цвета, а картинка не искажается, если смотреть на дисплей сбоку. Порты и разъёмы Для подключения периферии есть три порта USB 3.0 и один USB Type-C. Внешний монитор можно подключить через HDMI. Для стабильного проводного интернета предусмотрен разъём RJ-45, что важно для онлайн-игр. Для каких задач подойдет MSI Thin 15 B13VE-3023US Этот ноутбук выбирают геймеры для запуска новинок. Он также будет полезен студентам технических специальностей, дизайнерам и видеомонтажёрам, которым нужна производительность для требовательных программ. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 с 6 ГБ памяти для игр. Процессор Intel Core i5-13420H с частотой до 4.6 ГГц. 16 ГБ оперативной памяти для плавной многозадачности. Быстрый SSD диск на 512 ГБ для загрузки за секунды. Яркий 15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD. Клавиатура с подсветкой для комфортной игры в темноте. Потянет ли MSI Thin 15 B13VE-3023US современные игры? Да, видеокарта GeForce RTX 4050 и процессор Core i5 13-го поколения позволяют запускать большинство современных игр на средних или высоких настройках графики. Можно ли использовать этот ноутбук для учебы и работы? Конечно. Его мощности хватит для любых учебных и рабочих задач, включая программирование и работу с графикой. 16 ГБ ОЗУ и быстрый SSD делают работу плавной. Можно ли подключить к MSI Thin 15 B13VE-3023US внешний монитор? Да, для этого есть порт HDMI. Вы можете подключить второй монитор для расширения рабочего пространства или вывода изображения на телевизор. Хватит ли 512 ГБ SSD для игр и файлов? Объёма 512 ГБ достаточно для системы, нескольких игр и хранения файлов. Для большой коллекции игр может понадобиться внешний диск.