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Ноутбук Maibenben B114C 14" IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серебристый (B114C-R576UMF1SPSRE2) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Maibenben B114C 14" IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серебристый (B114C-R576UMF1SPSRE2)

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Ноутбук Maibenben B114C 14&quot; IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серебристый (B114C-R576UMF1SPSRE2) - фото 1
Ноутбук Maibenben B114C 14&quot; IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серебристый (B114C-R576UMF1SPSRE2) - фото 2
Ноутбук Maibenben B114C 14&quot; IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серебристый (B114C-R576UMF1SPSRE2) - фото 3
Ноутбук Maibenben B114C 14&quot; IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серебристый (B114C-R576UMF1SPSRE2) - фото 4
Ноутбук Maibenben B114C 14&quot; IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серебристый (B114C-R576UMF1SPSRE2) - фото 5
Ноутбук Maibenben B114C 14&quot; IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серебристый (B114C-R576UMF1SPSRE2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Maibenben B114C
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Maibenben B114C 14&quot; IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серебристый (B114C-R576UMF1SPSRE2) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben B114C 14&quot; IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серебристый (B114C-R576UMF1SPSRE2) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben B114C 14&quot; IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серебристый (B114C-R576UMF1SPSRE2) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben B114C 14&quot; IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серебристый (B114C-R576UMF1SPSRE2) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben B114C 14&quot; IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серебристый (B114C-R576UMF1SPSRE2) - фото 5
  • Ноутбук Maibenben B114C 14&quot; IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серебристый (B114C-R576UMF1SPSRE2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735338
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Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben B114C
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7645HX
Частота процессора, ГГц
4.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 760M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
62 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х32х9
Вес, кг.
1.48

Описание товара Ноутбук Maibenben B114C 14" IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серебристый (B114C-R576UMF1SPSRE2)

Maibenben — это ноутбук, который легко брать с собой благодаря компактному 14-дюймовому экрану и лёгкому пластиковому корпусу. Серия процессора AMD Ryzen 5 и 16 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают быструю работу даже с ресурсоёмкими задачами. Экран с разрешением 1920x1200 порадует четкой и яркой картинкой, а подсветка клавиатуры сделает работу комфортной даже в полумраке. SSD-накопитель ускоряет запуск системы и приложений, а современная операционная система Windows 11 Pro открывает путь к новым возможностям. Встроенный сканер отпечатка пальца гарантирует защиту ваших данных. Серебристый цвет придаёт устройству стильный и современный вид. Аккумулятор Li-Pol и частота обновления экрана 60 Гц делают Maibenben надёжным спутником для работы и отдыха в динамичном ритме жизни.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben B114C 14" IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серебристый (B114C-R576UMF1SPSRE2)




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben B114C
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7645HX
Частота процессора, ГГц
4.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 760M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
62 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Maibenben — это ноутбук, который легко брать с собой благодаря компактному 14-дюймовому экрану и лёгкому пластиковому корпусу. Серия процессора AMD Ryzen 5 и 16 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают быструю работу даже с ресурсоёмкими задачами. Экран с разрешением 1920x1200 порадует четкой и яркой картинкой, а подсветка клавиатуры сделает работу комфортной даже в полумраке. SSD-накопитель ускоряет запуск системы и приложений, а современная операционная система Windows 11 Pro открывает путь к новым возможностям. Встроенный сканер отпечатка пальца гарантирует защиту ваших данных. Серебристый цвет придаёт устройству стильный и современный вид. Аккумулятор Li-Pol и частота обновления экрана 60 Гц делают Maibenben надёжным спутником для работы и отдыха в динамичном ритме жизни.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Maibenben B114C 14" IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro серебристый (B114C-R576UMF1SPSRE2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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