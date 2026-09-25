Ноутбук Lenovo E14 Gen6 U5-125H 16Gb/512Gb Win11Home (21M7A002CD)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo E14 Gen6 U5-125H 16Gb/512Gb Win11Home (21M7A002CD)
Стильный черный ноутбук Lenovo с экраном 14 дюймов — это сочетание компактности и комфорта для работы и развлечений. Лёгкий пластиковый корпус удобно брать с собой, а IPS-матрица обеспечивает яркое, живое изображение под любым углом. SSD на 512 Гб — быстрый запуск системы и достаточно места для хранения важных файлов. Оперативная память DDR5 гарантирует быструю работу, а мощный процессор Intel легко справляется с привычными задачами. Встроенная видеокарта отлично подходит для повседневного использования. Благодаря двух USB Type-C подключать устройства и аксессуары будет просто. Аккумулятор Li-Pol поддержит долгое время работы, а подсветка клавиатуры позволит работать даже в темноте. С установленной Windows 11 Home вы сразу готовы начинать работу или учебу. Частота обновления экрана 60 Гц подарит плавное изображение без лишней нагрузки на глаза.
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