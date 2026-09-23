Накопитель SSD WD 250Gb Green (2.5", SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS250G5G0A)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD WD 250Gb Green (2.5", SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS250G5G0A)
SSD-накопитель WD ёмкостью 250 Гб — это компактное и надёжное решение для хранения данных. Благодаря форм-фактору 2.5 дюйма его легко установить даже в устройства с малым пространством. Высокая скорость чтения 545 МБайт/с обеспечивает быструю загрузку операционной системы и молниеносный доступ к файлам. Современная 3D NAND память гарантирует стабильную работу и долговечность, а внушительный срок наработки на отказ в 2 000 000 часов говорит о максимальной надёжности. Экономичное энергопотребление 1,28 Вт делает этот накопитель оптимальным вариантом для тех, кто ценит эффективность и заботится о ресурсе ноутбука или ПК.
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