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SSD Накопитель SSD WD 250Gb Green (2.5", SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS250G5G0A) купить в Москве
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Накопитель SSD WD 250Gb Green (2.5", SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS250G5G0A)

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Накопитель SSD WD 250Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS250G5G0A) - фото 1
Накопитель SSD WD 250Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS250G5G0A) - фото 2
Накопитель SSD WD 250Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS250G5G0A) - фото 3
Накопитель SSD WD 250Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS250G5G0A) - фото 4
Накопитель SSD WD 250Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS250G5G0A) - фото 5
Накопитель SSD WD 250Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS250G5G0A) - фото 6
Накопитель SSD WD 250Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS250G5G0A) - фото 7
Накопитель SSD WD 250Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS250G5G0A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
250
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
545
Энергопотребление
1.28
  • Накопитель SSD WD 250Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS250G5G0A) - фото 1
  • Накопитель SSD WD 250Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS250G5G0A) - фото 2
  • Накопитель SSD WD 250Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS250G5G0A) - фото 3
  • Накопитель SSD WD 250Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS250G5G0A) - фото 4
  • Накопитель SSD WD 250Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS250G5G0A) - фото 5
  • Накопитель SSD WD 250Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS250G5G0A) - фото 6
  • Накопитель SSD WD 250Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS250G5G0A) - фото 7
  • Накопитель SSD WD 250Gb Green (2.5&quot;, SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS250G5G0A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735328
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Характеристики

Бренд
WD
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
250
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
545
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
1.28
Страна производитель
Китай
Вес, г.
110

Описание товара Накопитель SSD WD 250Gb Green (2.5", SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS250G5G0A)

SSD-накопитель WD ёмкостью 250 Гб — это компактное и надёжное решение для хранения данных. Благодаря форм-фактору 2.5 дюйма его легко установить даже в устройства с малым пространством. Высокая скорость чтения 545 МБайт/с обеспечивает быструю загрузку операционной системы и молниеносный доступ к файлам. Современная 3D NAND память гарантирует стабильную работу и долговечность, а внушительный срок наработки на отказ в 2 000 000 часов говорит о максимальной надёжности. Экономичное энергопотребление 1,28 Вт делает этот накопитель оптимальным вариантом для тех, кто ценит эффективность и заботится о ресурсе ноутбука или ПК.

Отзывы о товаре Накопитель SSD WD 250Gb Green (2.5", SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS250G5G0A)




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Характеристики
Бренд
WD
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
250
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
545
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
1.28
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель WD ёмкостью 250 Гб — это компактное и надёжное решение для хранения данных. Благодаря форм-фактору 2.5 дюйма его легко установить даже в устройства с малым пространством. Высокая скорость чтения 545 МБайт/с обеспечивает быструю загрузку операционной системы и молниеносный доступ к файлам. Современная 3D NAND память гарантирует стабильную работу и долговечность, а внушительный срок наработки на отказ в 2 000 000 часов говорит о максимальной надёжности. Экономичное энергопотребление 1,28 Вт делает этот накопитель оптимальным вариантом для тех, кто ценит эффективность и заботится о ресурсе ноутбука или ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD WD 250Gb Green (2.5", SATA-III, R/W 545/510MB/s, MTTF 2000000 hrs) (WDS250G5G0A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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