Память SAMSUNG DDR5 DIMM 16Gb (PC44800, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (M323R2GA3PB0-CWM)
Оригинальный товар
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Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
46-46-46
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735327
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
46-46-46
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
15
Описание товара Память SAMSUNG DDR5 DIMM 16Gb (PC44800, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (M323R2GA3PB0-CWM)
Модуль памяти DDR5 16GB от Samsung, модель M323R2GA3PB0-CWM, обладает тактовой частотой 5600 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность в 44800 Мб/с. Его латентность составляет CL46, а напряжение — 1.1 В. Этот модуль памяти предназначен для использования в компьютерах и других устройствах, обеспечивая надёжное и эффективное функционирование.
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Бренд
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
46-46-46
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Развернуть
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Модуль памяти DDR5 16GB от Samsung, модель M323R2GA3PB0-CWM, обладает тактовой частотой 5600 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность в 44800 Мб/с. Его латентность составляет CL46, а напряжение — 1.1 В. Этот модуль памяти предназначен для использования в компьютерах и других устройствах, обеспечивая надёжное и эффективное функционирование.
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Память SAMSUNG DDR5 DIMM 16Gb (PC44800, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (M323R2GA3PB0-CWM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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