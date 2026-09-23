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Память SAMSUNG DDR5 DIMM 16Gb (PC44800, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (M323R2GA3PB0-CWM) купить с доставкой в Москве
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Память SAMSUNG DDR5 DIMM 16Gb (PC44800, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (M323R2GA3PB0-CWM)

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Память SAMSUNG DDR5 DIMM 16Gb (PC44800, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (M323R2GA3PB0-CWM) - фото 1
Память SAMSUNG DDR5 DIMM 16Gb (PC44800, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (M323R2GA3PB0-CWM) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
46-46-46
Подсветка
нет
  • Память SAMSUNG DDR5 DIMM 16Gb (PC44800, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (M323R2GA3PB0-CWM) - фото 1
  • Память SAMSUNG DDR5 DIMM 16Gb (PC44800, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (M323R2GA3PB0-CWM) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735327
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Характеристики

Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
46-46-46
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
15

Описание товара Память SAMSUNG DDR5 DIMM 16Gb (PC44800, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (M323R2GA3PB0-CWM)

Модуль памяти DDR5 16GB от Samsung, модель M323R2GA3PB0-CWM, обладает тактовой частотой 5600 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность в 44800 Мб/с. Его латентность составляет CL46, а напряжение — 1.1 В. Этот модуль памяти предназначен для использования в компьютерах и других устройствах, обеспечивая надёжное и эффективное функционирование.

Отзывы о товаре Память SAMSUNG DDR5 DIMM 16Gb (PC44800, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (M323R2GA3PB0-CWM)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
46-46-46
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Развернуть
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание
Модуль памяти DDR5 16GB от Samsung, модель M323R2GA3PB0-CWM, обладает тактовой частотой 5600 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность в 44800 Мб/с. Его латентность составляет CL46, а напряжение — 1.1 В. Этот модуль памяти предназначен для использования в компьютерах и других устройствах, обеспечивая надёжное и эффективное функционирование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память SAMSUNG DDR5 DIMM 16Gb (PC44800, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (M323R2GA3PB0-CWM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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