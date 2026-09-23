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Память ADATA XPG DDR5 DIMM 16Gb Lancer Blade (PC51200, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (AX5U5600C4616G-SLABBK) купить с доставкой в Москве
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Память ADATA XPG DDR5 DIMM 16Gb Lancer Blade (PC51200, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (AX5U5600C4616G-SLABBK)

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Память ADATA XPG DDR5 DIMM 16Gb Lancer Blade (PC51200, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (AX5U5600C4616G-SLABBK) - фото 1
Память ADATA XPG DDR5 DIMM 16Gb Lancer Blade (PC51200, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (AX5U5600C4616G-SLABBK) - фото 2
Память ADATA XPG DDR5 DIMM 16Gb Lancer Blade (PC51200, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (AX5U5600C4616G-SLABBK) - фото 3
Память ADATA XPG DDR5 DIMM 16Gb Lancer Blade (PC51200, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (AX5U5600C4616G-SLABBK) - фото 4
Память ADATA XPG DDR5 DIMM 16Gb Lancer Blade (PC51200, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (AX5U5600C4616G-SLABBK) - фото 5
Память ADATA XPG DDR5 DIMM 16Gb Lancer Blade (PC51200, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (AX5U5600C4616G-SLABBK) - фото 6
Память ADATA XPG DDR5 DIMM 16Gb Lancer Blade (PC51200, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (AX5U5600C4616G-SLABBK) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
46-45-45
Радиатор охлаждения
Да
  • Память ADATA XPG DDR5 DIMM 16Gb Lancer Blade (PC51200, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (AX5U5600C4616G-SLABBK) - фото 1
  • Память ADATA XPG DDR5 DIMM 16Gb Lancer Blade (PC51200, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (AX5U5600C4616G-SLABBK) - фото 2
  • Память ADATA XPG DDR5 DIMM 16Gb Lancer Blade (PC51200, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (AX5U5600C4616G-SLABBK) - фото 3
  • Память ADATA XPG DDR5 DIMM 16Gb Lancer Blade (PC51200, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (AX5U5600C4616G-SLABBK) - фото 4
  • Память ADATA XPG DDR5 DIMM 16Gb Lancer Blade (PC51200, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (AX5U5600C4616G-SLABBK) - фото 5
  • Память ADATA XPG DDR5 DIMM 16Gb Lancer Blade (PC51200, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (AX5U5600C4616G-SLABBK) - фото 6
  • Память ADATA XPG DDR5 DIMM 16Gb Lancer Blade (PC51200, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (AX5U5600C4616G-SLABBK) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735324
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Характеристики

Бренд
A-Data
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
46-45-45
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х6х2
Вес, г.
100

Описание товара Память ADATA XPG DDR5 DIMM 16Gb Lancer Blade (PC51200, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (AX5U5600C4616G-SLABBK)

Оперативная память ADATA XPG Lancer Blade [AX5U5600C4616G-SLABBK] поколения DDR5 обеспечивает повышение скорости запуска операционной системы и производительности обработки компьютерных задач. Модуль обладает емкостью 16 ГБ и функционирует на частоте 5600 МГц. Поддержка профилей AMD EXPO и Intel XMP позволяет разгонять систему. Оперативная память ADATA XPG Lancer Blade оборудована алюминиевым радиатором, который поддерживает низкую температуру нагрева при вычислительных нагрузках. Высота 33.8 мм обеспечивает широкую совместимость с комплектующими. Технология On-Die ECC устраняет и корректирует ошибки в работе оперативной памяти. Интегральная схема Power Management IC гарантирует стабильную подачу энергии.

Отзывы о товаре Память ADATA XPG DDR5 DIMM 16Gb Lancer Blade (PC51200, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (AX5U5600C4616G-SLABBK)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
46-45-45
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память ADATA XPG Lancer Blade [AX5U5600C4616G-SLABBK] поколения DDR5 обеспечивает повышение скорости запуска операционной системы и производительности обработки компьютерных задач. Модуль обладает емкостью 16 ГБ и функционирует на частоте 5600 МГц. Поддержка профилей AMD EXPO и Intel XMP позволяет разгонять систему. Оперативная память ADATA XPG Lancer Blade оборудована алюминиевым радиатором, который поддерживает низкую температуру нагрева при вычислительных нагрузках. Высота 33.8 мм обеспечивает широкую совместимость с комплектующими. Технология On-Die ECC устраняет и корректирует ошибки в работе оперативной памяти. Интегральная схема Power Management IC гарантирует стабильную подачу энергии.
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Доставка
Отзывы


Память ADATA XPG DDR5 DIMM 16Gb Lancer Blade (PC51200, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (AX5U5600C4616G-SLABBK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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