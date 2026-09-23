Память INDILINX DDR5 DIMM 16Gb черный (PC38400, 4800MHz, CL40, 1.1V, RTL) (IND-ID5P48SP16X)
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Характеристики
Описание товара Память INDILINX DDR5 DIMM 16Gb черный (PC38400, 4800MHz, CL40, 1.1V, RTL) (IND-ID5P48SP16X)
Оперативная память Indilinx на 16 ГБ создана для тех, кто ценит высокую производительность и современные технологии. Тип DDR5 с частотой 4800 МГц — это заметный прирост скорости по сравнению с предыдущими поколениями. Пропускная способность 38400 МБайт/с гарантирует быструю работу приложений и плавную многозадачность даже под нагрузкой. Питание 1.1 В обеспечивает энергоэффективность, а форм-фактор DIMM идеально подойдёт для полноразмерных систем. CAS Latency всего 40 тактов отлично сочетается с высокими частотами, чтобы вы ощутили мгновенный отклик системы. Выбирайте Indilinx для современных задач и максимальной скорости работы вашего компьютера.
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