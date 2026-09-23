Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE)
Видеокарта Asus на базе мощного графического процессора GeForce RTX 5060 создаёт совершенно новый уровень производительности для современных игр и сложных задач. Благодаря высокочастотной видеопамяти GDDR7 объёмом 8 Гб и частоте 28000 МГц эта модель гарантирует быструю обработку графики без задержек. Поддержка до 4 мониторов с максимальным разрешением 7680x4320 позволит раскрыть потенциал самых продвинутых дисплеев — идеально для работы с огромными рабочими пространствами, графикой или мультимедиа. Современный техпроцесс 5 наносит штрих к энергоэффективности и низким температурам, а активная система охлаждения не даст перегреться даже в острых игровых баталиях. Интерфейс PCI-E 5.0 обеспечивает высочайшую скорость передачи данных. Разрядность шины памяти 128 bit сбалансирована для быстрой передачи текстур и чёткой картинки. Разъёмы HDMI и DisplayPort позволят легко подключить видеокарту к любым современным мониторам или телевизорам. Это полноценный инструмент для динамичных геймеров и требовательных профессионалов.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Теги товара: NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE)