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Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X (8Gb, GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5060 8G VENTUS 3X) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X (8Gb, GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5060 8G VENTUS 3X)

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Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X (8Gb, GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5060 8G VENTUS 3X) - фото 1
Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X (8Gb, GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5060 8G VENTUS 3X) - фото 2
Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X (8Gb, GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5060 8G VENTUS 3X) - фото 3
Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X (8Gb, GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5060 8G VENTUS 3X) - фото 4
Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X (8Gb, GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5060 8G VENTUS 3X) - фото 5
Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X (8Gb, GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5060 8G VENTUS 3X) - фото 6
Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X (8Gb, GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5060 8G VENTUS 3X) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X (8Gb, GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5060 8G VENTUS 3X) - фото 1
  • Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X (8Gb, GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5060 8G VENTUS 3X) - фото 2
  • Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X (8Gb, GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5060 8G VENTUS 3X) - фото 3
  • Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X (8Gb, GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5060 8G VENTUS 3X) - фото 4
  • Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X (8Gb, GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5060 8G VENTUS 3X) - фото 5
  • Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X (8Gb, GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5060 8G VENTUS 3X) - фото 6
  • Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X (8Gb, GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5060 8G VENTUS 3X) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735314
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Характеристики

Бренд
MSI
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
303
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.18

Описание товара Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X (8Gb, GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5060 8G VENTUS 3X)

Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X представляет собой современное графическое решение, созданное на базе архитектуры NVIDIA. Модель получила название GeForce RTX™ 5060 8G VENTUS 3X и отличается высокой производительностью при работе с графикой и в играх. Технические характеристики Видеокарта оснащена 8 ГБ памяти GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/с. Шина памяти имеет разрядность 128 бит, что обеспечивает быструю передачу данных между процессором и памятью. Частота ядра в режиме Boost достигает 2497 МГц, а в экстремальном режиме — 2512 МГц. Интерфейсы и подключения Модель поддерживает современные стандарты подключения. На задней панели расположены три порта DisplayPort версии 2.1b и один порт HDMI 2.1b, который поддерживает разрешение до 4K при 480 Гц или 8K при 120 Гц с использованием технологии DSC. Также поддерживается функция Gaming VRR и HDR. Энергопотребление и питание Потребляемая мощность видеокарты составляет 145 Вт. Для питания используется один 8-контактный коннектор. Рекомендуемая мощность блока питания будет определена позднее (TBD). Видеокарта совместима с интерфейсом PCI Express® Gen 5 X16, который использует режим x8. Физические параметры Габариты видеокарты составляют 303 x 121 x 41 мм, что делает её компактной и подходящей для большинства современных корпусов. Вес самой карты — 684 грамма, а с упаковкой — 1042 грамма. Программная поддержка Видеокарта поддерживает DirectX 12 Ultimate и OpenGL версии 4.6, что обеспечивает совместимость с современными играми и приложениями. Технология G-SYNC™ гарантирует плавную картинку без разрывов изображения. Максимальное цифровое разрешение составляет 7680 x 4320 пикселей, а количество поддерживаемых дисплеев — до четырёх одновременно.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X (8Gb, GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5060 8G VENTUS 3X)




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Характеристики
Бренд
MSI
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
303
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X представляет собой современное графическое решение, созданное на базе архитектуры NVIDIA. Модель получила название GeForce RTX™ 5060 8G VENTUS 3X и отличается высокой производительностью при работе с графикой и в играх. Технические характеристики Видеокарта оснащена 8 ГБ памяти GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/с. Шина памяти имеет разрядность 128 бит, что обеспечивает быструю передачу данных между процессором и памятью. Частота ядра в режиме Boost достигает 2497 МГц, а в экстремальном режиме — 2512 МГц. Интерфейсы и подключения Модель поддерживает современные стандарты подключения. На задней панели расположены три порта DisplayPort версии 2.1b и один порт HDMI 2.1b, который поддерживает разрешение до 4K при 480 Гц или 8K при 120 Гц с использованием технологии DSC. Также поддерживается функция Gaming VRR и HDR. Энергопотребление и питание Потребляемая мощность видеокарты составляет 145 Вт. Для питания используется один 8-контактный коннектор. Рекомендуемая мощность блока питания будет определена позднее (TBD). Видеокарта совместима с интерфейсом PCI Express® Gen 5 X16, который использует режим x8. Физические параметры Габариты видеокарты составляют 303 x 121 x 41 мм, что делает её компактной и подходящей для большинства современных корпусов. Вес самой карты — 684 грамма, а с упаковкой — 1042 грамма. Программная поддержка Видеокарта поддерживает DirectX 12 Ultimate и OpenGL версии 4.6, что обеспечивает совместимость с современными играми и приложениями. Технология G-SYNC™ гарантирует плавную картинку без разрывов изображения. Максимальное цифровое разрешение составляет 7680 x 4320 пикселей, а количество поддерживаемых дисплеев — до четырёх одновременно.


Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X (8Gb, GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5060 8G VENTUS 3X) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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