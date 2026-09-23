Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X (8Gb, GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5060 8G VENTUS 3X)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X (8Gb, GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5060 8G VENTUS 3X)
Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X представляет собой современное графическое решение, созданное на базе архитектуры NVIDIA. Модель получила название GeForce RTX™ 5060 8G VENTUS 3X и отличается высокой производительностью при работе с графикой и в играх. Технические характеристики Видеокарта оснащена 8 ГБ памяти GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/с. Шина памяти имеет разрядность 128 бит, что обеспечивает быструю передачу данных между процессором и памятью. Частота ядра в режиме Boost достигает 2497 МГц, а в экстремальном режиме — 2512 МГц. Интерфейсы и подключения Модель поддерживает современные стандарты подключения. На задней панели расположены три порта DisplayPort версии 2.1b и один порт HDMI 2.1b, который поддерживает разрешение до 4K при 480 Гц или 8K при 120 Гц с использованием технологии DSC. Также поддерживается функция Gaming VRR и HDR. Энергопотребление и питание Потребляемая мощность видеокарты составляет 145 Вт. Для питания используется один 8-контактный коннектор. Рекомендуемая мощность блока питания будет определена позднее (TBD). Видеокарта совместима с интерфейсом PCI Express® Gen 5 X16, который использует режим x8. Физические параметры Габариты видеокарты составляют 303 x 121 x 41 мм, что делает её компактной и подходящей для большинства современных корпусов. Вес самой карты — 684 грамма, а с упаковкой — 1042 грамма. Программная поддержка Видеокарта поддерживает DirectX 12 Ultimate и OpenGL версии 4.6, что обеспечивает совместимость с современными играми и приложениями. Технология G-SYNC™ гарантирует плавную картинку без разрывов изображения. Максимальное цифровое разрешение составляет 7680 x 4320 пикселей, а количество поддерживаемых дисплеев — до четырёх одновременно.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Теги товара: NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X (8Gb, GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5060 8G VENTUS 3X)