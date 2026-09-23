Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G VENTUS 2X)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G VENTUS 2X)
Видеокарта MSI GeForce RTX 5050 VENTUS 2X OC [RTX 5050 8G VENTUS 2X OC] развивает частоту 2317 Мц и 2617 МГц в турборежиме. Она получила оперативную память GDDR6 на 8 ГБ. Эта конфигурация позволяет играть в ААА-игры на низких и средних настройках графики, монтировать видео 4К, работать с 3D моделями. Технология трассировки лучей имитирует естественный дневной свет в игре. Благодаря этому игровой процесс будет более реалистичным и живым. Видеокарта MSI GeForce RTX 5050 VENTUS 2X OC [RTX 5050 8G VENTUS 2X OC] способна транслировать видео в разрешении до 8K Ultra HD. Одновременно карта может подключаться к четырем мониторам через порты DisplayPort и HDMI. Активная воздушная система охлаждения с двумя вентиляторами обеспечивает быстрый отвод тепла и предотвращает перегрев компьютера.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X (8Gb, GDDR6, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (RTX 5050 8G VENTUS 2X)