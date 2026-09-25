Уцененный товар Nicki Parrott - Fly Me To The Moon (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152607) виниловая пластинка хорошее состояние, 735310
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
Fly Me To The Moon
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%4 600 руб. 6 573 руб.
В наличии
Код товара: 735310
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4 600 руб. -30%
6 573 руб.
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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
Fly Me To The Moon
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Schoen, Fly Me To The Moon, Waltzing Matilda, Charade, I Love The Way You're Breakin' My Heart, I Never Dreamed You'd Leave In Summer, I Never Had A Chance, Two For The Road, It Again
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Nicki Parrott - Fly Me To The Moon (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152607) виниловая пластинка хорошее состояние
Причина уценки: нарушена упаковка, есть мелкая царапина на стороне А Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
Fly Me To The Moon
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Schoen, Fly Me To The Moon, Waltzing Matilda, Charade, I Love The Way You're Breakin' My Heart, I Never Dreamed You'd Leave In Summer, I Never Had A Chance, Two For The Road, It Again
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Причина уценки: нарушена упаковка, есть мелкая царапина на стороне А Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Уцененный товар Nicki Parrott - Fly Me To The Moon (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152607) виниловая пластинка хорошее состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4600 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Nicki Parrott - Fly Me To The Moon (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152607) виниловая пластинка хорошее состояние